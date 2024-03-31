中國外交部警示：中國公民赴美恐遭無端盤查、偵訊 甚至禁入美國

中國外交部稱一些中國旅客在赴美時受到盤查，甚至被原機遣返。圖為兩名中國旅客在入境美國時，回答海關執法人員問題。(美聯社)

南華早報30日報導，中國外交部29日在微信 公眾號上貼文表示，最近幾位中國學生、公司雇員前往美國，在機場受到美方執法人員「無端盤查及偵訊」，因此發出旅行忠告給赴美的中國公民，要他們採取安全預防措施，碰到「各種各樣意外狀況」如被搜查，要有心理準備。

籲必要時可求助大使館

中國外交部指出，「被騷擾」的幾位中國公民的手機、電腦及其他行李都逐件被搜查，還有幾人被禁止進入美國；「外交部、駐美大使館及領事館均向美發出嚴正照會，我方提醒打算赴美的人了解這些狀況」，另建議中國國民有需要時，可向大使館或領事館請求協助。

中國媒體統計，自去年11月以來，至少八名中國學生雖持有效文件，但仍被搜索、盤問，甚至被獨自從華府杜勒斯國際機場(Washington Dulles International Airport)遣返中國。

博士候選人返美被遞解出境

中國科學院所轄的「中國科學報」1月報導，一位生物學博士候選人去年12月欲返美繼續其學業，就在杜勒斯機場被美國官員遞解回國。

報導說，該女性學生被搜身，先是被個別監禁12小時，接下來在偵訊室裡被盤問了八小時。她回到中國，才曉得有其他十位中國學生遇到類似經驗。這批學生受到盤問，主要是因為大學時代，從中國國家留學基金委員會拿獎學金，還有參與機密研究。

中國外交部稱違反兩國元首共識

中國外交部發言人毛寧日前表示，美國切斷中美兩國之間的人員交流，違反兩國元首達成的共識。她形容這些事件都是「政治性與歧視性執法」，其成因都是美國有些人有「冷戰心態」。

外交部發言人汪文斌2月表示，美國官方把學術研究「武器化」，過度擴張國安概念，迫害中國學生，「毒害雙邊人際交流的氛圍」。

美中兩國近幾個月曾矢言鼓勵教育等其他交流。去年11月，中國國家主席習近平 宣布，中國接下來五年將邀請５萬名美國年輕人赴中國讀書。

習近平上周接見來自美國商界、學界及政策圈的代表，指出中美關係是世界最重要的雙邊關係之一，盼望兩國各部門的人均能參與更多參訪、交流活動。