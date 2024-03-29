布林肯：港府持續加強打擊異議 23條凸顯北京跨國壓迫

美國國務卿布林肯。美聯社

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）29日透過聲明表示，已對國會提交香港 政策法報告，提到香港當局最近針對香港基本法第23條的立法行動，指這項也適用境外的規範是中華人 民共和國跨國壓迫行動的一部分。

國務院依據香港政策法要求，每年就過去一年的香港現狀向國會提交報告。

布林肯表示，他再次確認香港的現狀，無法再享有美國法律1997年7月1日之前給與香港的特殊待遇。

布林肯表示，過去一年，中華人民共和國持續針對承諾給香港的高度自治、民主制度，和人權與自由採取行動。

布林肯提到，香港當局最近針對基本法第23條的立法，針對煽動叛亂、國家機密，以及和外國實體的往來，採取廣泛且模糊的定義，既用來消除香港內部的異議，也適用境外，作為中華人民共和國跨國壓迫行動的一部分。

此外，布林肯表示，今年的報告列出中國大陸和香港當局針對公民社會、媒體和異議不斷升高的壓迫和打擊，包含懸賞並批准逮捕居住在香港之外的10多名民主運動人士；而美國國務院的回應是，對多名負責打擊人權與自由的香港官員實施新的簽證限制。

布林肯表示，美國致力於與美國國會和國際社會一道，和香港人民站在一起，呼籲恢復港人受保護的權利與自由，立即釋放遭國安法不公拘留或監禁者，並尊重法治。