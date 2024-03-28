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前國家安全顧問：中國無證客其中可能有間諜

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前國家安全顧問波頓：中國無證客大增 其中可能有間諜

記者顏伶如／即時報導
前國家安全顧問波頓。(路透)
前國家安全顧問波頓。(路透)

前任國家安全顧問波頓(John Bolton)27日接受新聞周刊(Newsweek)電話專訪時說，美墨邊境門戶大開讓恐怖份子有機會趁虛而入，將生化武器帶進美國，從美墨邊境入美的中國無證客人數大增，雖然許多人聲稱偷渡是為了追求更好的生計，但可能有中國間諜混在其中。

75歲的波頓受訪時說：「美墨邊境門戶大開，讓我非常憂心。」他表示：「我們知道毒梟犯罪組織利用美墨邊境保護弱點從中剝削，我的憂慮還包括恐怖份子從邊境進入美國，因為這條路線比經過機場與海關安全許多，外國政府的間諜也能進來。」

波頓曾任美國駐聯合國大使，2018年至2019年間在川普政府擔任白宮國家安全顧問。

離開川普政府後，波頓則經常批評川普。但波頓受訪時說，川普的邊境政策較為有效。

波頓說，防止非法移民的最佳之道就是建立嚇阻(deterrence)，「這點川普有做到」。他說，中美洲或南美洲人民非常理性，如果研判跨越中美洲、走過墨西哥，來到美國南境卻不得其門而入，很快就會打消闖關念頭。

他表示，由於邊境管控鬆散，對於想把生化武器帶進美國的人來說，簡直易如反掌。他指出，過去幾個月裡，從美墨邊境入美的中國無證客人數大增，同樣令人憂心。

他表示，許多中國無證客聲稱偷渡入美是為了追求更好的生計，但可能有中國間諜混在其中。他指出，除了中國間諜之外，可能還有其他不同國家的間諜。

波頓表示，如果有心人士認為只要有足夠耐心，就能從美墨邊境完成各種事情，民眾的安全感將會降低，美國面臨危險的威脅則將增加。

波頓進一步指出，憂慮重點並不在於非法入境人數多少，而在於非法入境者當中可能藏著哪些人，「在我看來，這是國家安全威脅」。

他說，從美國移民政策的角度來看，美國應該要有更多合法移民，但合法移民與非法移民之間的差別在於，透過合法管道，美國可以決定接受哪些移民，而不是移民逕行作主。

波頓指出：「這是非常重要的主權精神，完全不是對移民存有敵意。簡而言之，我們應該掌握決定權，而不是聽天由命。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

非法移民 波頓 美墨邊境

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