馬斯克朝中國發展讓事業壯大 也與北京綁在一起

紐約時報認為，馬斯克高度依賴中國，讓自己跟北京綁在一起。路透

紐約時報27日報導，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)多年前在特斯拉 (Teslas)瀕臨失敗之際轉向中國發展，結果事業因此壯大，2020年在上海展示第一輛中國製造的特斯拉電動車時，在台上脫下外套開心跳舞；然而，零件、勞工 成本相對便宜，地方政府慷慨補助，馬斯克高度依賴中國的結果，則讓自己跟北京綁在一起，北京從中取得某些槓桿空間。

報導指出，馬斯克與中國合作之初似乎站上風，中國政府為馬斯克做出諸多讓步，提供其他外商極少獲得的優惠待遇，但如今情勢逆轉，特斯拉問題越來越多，在中國市場面臨當地品牌競爭時逐漸失去先機，馬斯克與北京關係密切則引來美國決策當局注意。

前任特斯拉員工、外交官以及政府官員接受紐約時報訪問，透露馬斯克如何與北京建立罕見的共生關係(symbiotic relationship)，一邊接受美國政府補助，一邊接受中國政府優惠，坐享兩全其美之利。

報導指出，馬斯克考慮在上海蓋工廠時發動遊說攻勢，後來中國領導階層同意在全國排放規定上為特斯拉做出重大的政策改變，如此結果讓特斯拉直接受益，估計獲利數億元；多年合作過程中，馬斯克建立直通中國高層官員的難得溝通管道，中國國務院總理李強在上海任職時就與馬斯克密切互動。

馬斯克曾經批評美國勞工「懶惰」，而特斯拉工廠的中國勞工則習慣長時間工作，卻沒有歐美國家的勞工保護規範。2023年，一名特斯拉上海工廠工人被機械壓死之後，有報導披露工廠出現安全漏洞，但刊登不久後新聞就被移除。

紐約時報分析，馬斯克現正踩在敏感界線上。特斯拉與中國關係盤根錯節，讓馬斯克即使想抽身也難，在上海生產電動車比在其他任何地點成本都來得低，這點在電動車價格戰裡是贏過競爭對手的致勝關鍵，美國國會議員現正檢視馬斯克與中國的關係，設法了解馬斯克如何平衡特斯拉與其他事業之間的關係。

舉例來說，馬斯克的太空探索科技公司(SpaceX)承包美國國防部某些業務，旗下衛星網路事業星鏈(Starlink)號稱對全球網衛星網路幾乎擁有全面掌握。馬斯克擁有的社群網站X平台則被中國用來推動文宣戰。