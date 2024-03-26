小甘迺迪副手 搭檔華裔血統夏納翰

獨立總統候選人小羅伯‧甘迺迪26日在加州宣布搭檔副手是今年38歲、具有華裔血統的妮可‧夏納翰。 (美聯社)

獨立參選總統的小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)26日在加州奧克蘭 市宣布，加州律師、慈善家、從未擔任公職的妮可‧夏納翰(Nicole Shanahan)是他的副總統景選搭檔。

現年38歲的夏納翰或可為年逾七旬的甘迺迪班底注入青春氣息，也挹注經費，這位貴為谷歌創辦人布林(Sergey Brin)前妻的矽谷聞人，出了加州，卻少人聞問。

夏納翰是史丹佛優秀生的導師，曾創辦管理專利權的ClearAccessIP公司，2020年賣掉；目前是 Bia-Echo基金會負責人，專注女性生育科學、司法改革及環保問題。

她2018年嫁給布林，2023年離婚，兩人生有一女。她在舊金山灣區的奧克蘭長大，母親為華裔。甘迺迪就在她的家鄉宣布由她擔任競選夥伴。

夏納翰趁此機會談自己的出身：母親是中國移民，父親是愛爾蘭和德國後裔美國人，一輩子因為吸毒，沒有固定的職業。因為有「靠政府救濟」的家庭背景，她說「雖然我後來變得很有錢，」大可體會為什麼很多美國人「一直在痛苦深淵的邊緣掙扎。」

她說，「財富的目的就是救窮。要不錢用來幹啥？這是我從政的出發點。有了特權，就要達成目的。」

小甘迺迪的媳婦、競選總幹事艾瑪瑞里斯‧甘迺迪(Amaryllis Fox Kennedy)在他公布副手之前，盛讚夏納翰熱心公益，致力促進「誠實治理、種族平等、生育科學、兒童福利與孕婦健康，」「這些，正是我們國家亟需改進」的要務。

小甘迺迪說，他和夏納翰脫離民主黨的原因是，看不慣政府管太多，也不相信兩大政黨有能力為國家帶來長期的改變。

他說，夏納翰了解美國的國防部門替軍工複合體工作，公衛部門為大藥廠賣命，農業部門只服侍大企業與食品加工業，「環保署和汙染業者同流合汙，科學家可能是傭兵，政府官員變成審查員，聯準會服務華爾街 大戶，幫銀行大亨侵蝕升斗小民和美國勞工。」