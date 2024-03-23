俄媒公布恐攻嫌犯偵訊影片 稱有人出錢買他開槍殺人

莫斯科番紅花城市大廳恐攻事件4名嫌犯在距離烏克蘭邊境不遠的布良斯克州被捕，俄羅斯官媒隨後公開了其中一人的偵訊短片。照片翻攝：Telegram / RT News

俄羅斯 莫斯科22日晚間爆發了番紅花城市大廳（Crocus City Hall）恐攻事件，有關單位在距離烏克蘭 邊境不遠的布良斯克州抓到4名嫌犯，官媒RT總編輯西蒙尼楊（Margarita Simonyan）隨後上網，公開了其中一人的偵訊短片。

根據RT及衛星通訊社的報導，影像可見一名蓄鬍的男子雙手被反綁，用著拙劣的俄語描述自己如何被雇來執行恐攻。

Margarita Simonyan: We already know the names of the performers.



We have already seen their faces and know that they sing during interrogations. (We do not publish it so as not to interfere with the investigation).



And immediately it becomes obvious why yesterday the American… pic.twitter.com/HTHV6mB6Hl — Victor vicktop55 (@vicktop55) 2024年3月23日

該男子表示，他在22日犯下暴行之前曾到過土耳其。當執法人員詢問他在番紅花城市大廳的音樂廳做了什麼事情，以及出於什麼原因這麼做時，男子答稱「有人花錢雇他在番紅花城市大廳的音樂廳開槍殺人」，接著詳細交代有人出了50萬盧布（折合約5400美元），承諾的一半金額已經轉到他的記帳卡。

根據報導，「該男子後來談到雇他殺人的承諾金額時，稱『策畫人寫的是大約100萬盧布』（折合約1萬美元）。

據男子表示，他本人並不認識的「策畫人」經由社群媒體 平台「紙飛機」跟他聯繫，並且安排了武器藏匿處，為他安排的任務就是「射殺音樂廳裡面的所有人」。

男子還說，自己一直在紙飛機「聆聽…宣傳者的說教」有一陣子了，22日恐攻的疑似主謀隨後在「約一個月前」找上了他。