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俄媒稱恐攻為精心策畫 4嫌犯逃往俄烏邊境時遭逮

俄媒公布恐攻嫌犯偵訊影片 稱有人出錢買他開槍殺人

編譯周辰陽／即時報導
莫斯科番紅花城市大廳恐攻事件4名嫌犯在距離烏克蘭邊境不遠的布良斯克州被捕，俄羅斯官媒隨後公開了其中一人的偵訊短片。照片翻攝：Telegram / RT News
莫斯科番紅花城市大廳恐攻事件4名嫌犯在距離烏克蘭邊境不遠的布良斯克州被捕，俄羅斯官媒隨後公開了其中一人的偵訊短片。照片翻攝：Telegram / RT News

俄羅斯莫斯科22日晚間爆發了番紅花城市大廳（Crocus City Hall）恐攻事件，有關單位在距離烏克蘭邊境不遠的布良斯克州抓到4名嫌犯，官媒RT總編輯西蒙尼楊（Margarita Simonyan）隨後上網，公開了其中一人的偵訊短片。

根據RT及衛星通訊社的報導，影像可見一名蓄鬍的男子雙手被反綁，用著拙劣的俄語描述自己如何被雇來執行恐攻。

該男子表示，他在22日犯下暴行之前曾到過土耳其。當執法人員詢問他在番紅花城市大廳的音樂廳做了什麼事情，以及出於什麼原因這麼做時，男子答稱「有人花錢雇他在番紅花城市大廳的音樂廳開槍殺人」，接著詳細交代有人出了50萬盧布（折合約5400美元），承諾的一半金額已經轉到他的記帳卡。

根據報導，「該男子後來談到雇他殺人的承諾金額時，稱『策畫人寫的是大約100萬盧布』（折合約1萬美元）。

據男子表示，他本人並不認識的「策畫人」經由社群媒體平台「紙飛機」跟他聯繫，並且安排了武器藏匿處，為他安排的任務就是「射殺音樂廳裡面的所有人」。

男子還說，自己一直在紙飛機「聆聽…宣傳者的說教」有一陣子了，22日恐攻的疑似主謀隨後在「約一個月前」找上了他。

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