劉建超會美商界代表 強調中美是彼此合作夥伴

中共中聯部部長劉建超22日在北京會晤美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）。（取自中聯部網站）

中國發展高層論壇將於3月24日至25日在北京舉行，預計出席的美中貿易全國委員會（USCBC）會長艾倫（Craig Allen）已在日前抵達北京，並在22日會晤中共 中聯部部長劉建超。艾倫說，美中之間十幾個對話機制正在進行，美工商界對此表示讚賞；劉建超則強調，中美是彼此不可或缺的合作夥伴，也是世界經濟成長的主要動力。

據中共中聯部網站消息，劉建超在會面中表示，中國國家主席習近平 美國總統拜登去年11月在舊金山 成功會晤，為兩國關係發展指明了方向。中美雙方應共同落實兩國元首達成的重要共識。

劉建超強調，中美是彼此不可或缺的合作夥伴，也是世界經濟成長的主要動力。工商界是兩國關係健康穩定發展的重要推手。

劉建超並對美中貿易全國委員會倡議對華合作表達讚賞，表示期待同貿委會共同努力，推動美國各界建立對華客觀理性認知，增進相互了解與信任，促進各領域務實合作。

據中共中聯部發布，艾倫表示，去年年底美中元首在舊金山成功會晤，發出兩國加強合作、促進雙邊關係穩定發展的正面訊號。當前美中之間十幾個對話機制正在進行，美工商界對此表示讚賞。

艾倫說，很高興看到全國兩會進一步明確了中國未來的外交和經濟政策，近日習近平和國務總理李強分別考察在華外企，美工商界深受鼓舞。美中貿易全國委員會願發揮自身作用，積極推動美中雙方加強交流合作。

美中貿易全國委員會是一個旨在促進美中貿易的私營非營利組織，在白宮、美國國務院和美國商務部的支持下於1973年成立，目前由大約270家與中國有貿易和業務往來的美國公司組成，會員包含3M公司、Adobe、蘋果公司 、亞馬遜公司、美國銀行、可口可樂等。