期限進入倒數1日 眾院公布1.2兆政府預算提案

眾院議長強森(右)與眾院多數黨領袖史卡利斯(左)針對預算案召開記者會。(歐新社)

眾院 今天(21)日公布規模1.2兆政府預算 法案，能否趕在22日期限之前完成立法，則是未知數。倘若提案無法在參眾兩院過關，部分聯邦政府機關將於周末暫時關門。眾院議長強生(Mike Johnson)發表聲明說，預算提案展現對國防的堅定承諾。

強生上台以來已經三度在民主黨支持下，接連透過臨時開支法案(stopgap bill)讓聯邦機關有經費可以繼續運作，同時為兩黨協商代表爭取到更多時間討論2024會計年度預算法案。如今長達1000多頁、規模1.2兆的預算法案終於出爐，但包括國防部 、國土安全部、勞工部、衛生部、教育部、國務院在內等聯邦機關的短期預算，3月22日就要到期。

有線電視新聞網(CNN)21日報導，最新公布的預算包裹法案裡，為海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)提供196億經費，比2023會計年度增加32億，邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)則獲4億9500萬追加經費。不過，法案當中並沒有為美墨邊境築牆增列預算。

預算包裹法案也為國土安全部提供可以自行裁量的900億彈性預算discretionary funding)，使用項目包括為拘留中心增加4萬1500個床位等。

國防支出方面，法案當中為國防部提供8243億預算，比2023會計年度提高268億元。

對於曾經協助美國的阿富汗公民，法案裡則提供1萬2000個特別簽證名額。

先前研議「學前啟蒙班」(Head Start)刪減7億5000萬計畫經費的增修條款已被排除，法案當中反而為大幅增加預算，讓托兒與學前啟蒙(Child Care and Head Start)項目經費比2023會計年度大約增加10億。