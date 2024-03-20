川普不考慮破產解套 惟恐破壞商業強人形象傷選情

美國前總統川普籌不到上訴保證金4.54億美元，最快25日將被扣押房地產資產，雖然聲請破產能暫時解套，不過消息人士透露，他怕破壞商業強人招牌會選輸，所以不考慮這招。（歐新社）

華盛頓郵報報導，美國前總統川普 籌不到金融詐欺案上訴保證金4.54億美元（折合新台幣約145億元），最快25日將被扣押房地產 資產，熟悉相關操作的金融專家說其實聲請破產 就能暫時解套，可是4名消息人士透露，川普怕破產會打壞商業強人招牌影響選戰，加上房地產被扣押還能大作文章，所以不考慮宣布破產。

川普上月因金融詐欺遭紐約法官判罰鉅款，如果要上訴必須先支付保證金加計利息約4.54億美元，這筆錢每天以超過10萬美元的速度不斷增加。可是他的辯護律師團兩天前向法院提交聲明，表示接洽30家機構籌款皆碰壁，陷入付不出保證金的窘境。

4名川普身邊友人匿名透露，雖然聲請破產可以緩解川普眼下資金緊張的情況，可是川普擔心此舉會破壞他一路以來主打的商業強人形象，動搖主要選民的信心而丟失回鍋白宮的機會，因此不考慮聲請破產。

其中一名消息人士說，「他寧願讓（紐約州總檢察長）詹樂霞帶著警察大動作到華爾街40號（指川普大廈）進行扣押，也不願意說自己破產」，「他想的是怎樣在政治上比較有利。聲請破產對他來說沒好處，可是讓她（詹樂霞）扣押房地產還能作文章。」

假如川普個人或公司聲請破產，可能可以推遲支付時間數個月甚或數年，而聯邦法官要確定包含州政府在內的債權人如何以及何時獲得付款非常耗時，換句話說，川普在這個期間就可以專注競選，而不是債務問題。

事實上川普可說是「破產老鳥」了，他幾十年前要從大西洋城賭城業務脫身時就用過這招，而且還是6次。川普也曾經在前幾年的競選中解釋公司破產的事，聲稱這是精明投資者擅長的手段，還說自己從來不必親自聲請破產。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點