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偷特斯拉電池製造機密中國開公司 2男遭美檢指控

中央社紐約19日綜合外電報導
紐約州聯邦檢察官今天表示，2名男子被控利用從美國電動車大廠特斯拉（Tesla）竊取的電池製造技術在中國開設公司。（美聯社）
紐約州聯邦檢察官今天表示，2名男子被控利用從美國電動車大廠特斯拉（Tesla）竊取的電池製造技術在中國開設公司。（美聯社）

美國紐約州聯邦檢察官今天表示，2名男子被控利用從美國電動車大廠特斯拉（Tesla）竊取的電池製造技術在中國開設公司，並且試圖販售相關機密資訊。

美聯社報導，住在中國寧波的58歲加拿大公民佛魯格拜耳（Klaus Pflugbeil）今早於紐約長島（Long Island）被捕。聯邦當局表示，他原以為自己將與買家會面，協商相關資訊的售價，不過這些商人其實是臥底的聯邦特工。

刑事起訴狀中登載的另一人為47歲的邵一龍（Yilong Shao，音譯），也來自寧波的該男仍然在逃。他們被控共謀傳遞商業機密，如果罪名成立，最高可被判處10年徒刑。

佛魯格拜耳的律師今晚沒有回覆請求置評的電話和電子郵件。特斯拉也沒有立即回覆電子郵件。

本案的技術涉及特斯拉擁有專利的高速電池裝配線。

檢察當局在起訴狀寫道，這2名男子任職於研發該技術的加拿大企業，這家公司於2019年被「總部設在美國的電池驅動電動車和電池能源系統領先製造商」收購。這項技術當時由特斯拉獨有。

檢察官沒有透露這兩家公司名稱，但特斯拉2019年收購位於加拿大安大略省（Ontario）列治文山市（Richmond Hill）的電池製造商Hibar Systems。電動車新聞網Electric Autonomy Canada率先披露這項交易。

紐約東區聯邦地區法院檢察官皮斯（Breon Peace）在與司法部和聯邦調查局（FBI）官員發布的聲明中說：「被告在中國成立公司，公然竊取美國企業耗資數百萬美元研發、製造電動車的重要商業秘密，並且出售利用偷來的商業機密開發的產品。」

檢方表示，佛魯格拜耳和邵一龍2020年中在中國開設自己的公司，並將業務擴展到加拿大、德國和巴西。

當局指出，這家公司利用特斯拉的機密資訊生產相同電池裝配線，並以替代產品自居和行銷。

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