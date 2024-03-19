貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

前總統川普2019年在白宮提出被列為「關稅不互惠」清單的國家表，表示美國市場充斥傾銷的進口貨品。(路透)

前總統川普 任內發動貿易戰，繼任的拜登 總統也「川規拜隨」，至今已讓美國人付出2300億元代價。但自稱「關稅 人」(Tariff Man)的川普卻愈戰愈勇，從對「所有美國進口貨」課徵10%關稅，到「所有從中國進口貨」課60%。他16日更喊出對進口車徵收100%關稅，恐嚇選民不讓他當選的話，美國汽車工業一定「血流成河」。

2016年當選的川普，2018年起對進口洗衣機、太陽能板、鋼鐵和鋁製品，以及諸多中國產品，如棒球帽、行李箱、腳踏車、電視機和運動鞋，課徵25%進口稅。拜登接任後，讓海關繼續維持大多數「川普關稅」。

拜登政府官員認為，關稅是｢補救不公平貿易｣的好工具，但並不如川普所言，從外國賺取外匯；因為付關稅的是美國進口商，不是中國或其他外國政府或出口商，而這筆錢又會轉嫁到消費者身上。

保守派智庫稅務基金會資深經濟學家暨研究部主任艾瑞卡‧約克(Erica York)說，關稅就是稅，「真正付錢給美國政府的就是美國的買家，進口貨品的進口商。」

美國海關與邊境保護局統計顯示，川普對進口太陽能板、鋼鋁製品及中國貨徵收的關稅，讓美國人民付出了2300億元的代價。這些關稅，過半拜登執政後才徵收。

不過，拜登也別高興，最近發布的研究報告指出，關稅的始作俑者是真正的政治獲利者。報告說：「跟進口關稅關係較密切地區的人民，愈來愈不喜歡民主黨，2020年更可能票投川普，想讓他連任，也更可能票投共和黨國會議員。」

很多美國人，不論黨派，認為中國常耍不公平貿易手段，設法讓北京當局改變作風是好主意。川普又懂得「回饋」深受別國報復性關稅之害的美國農民，2018年和2019年直接給他們230億元，減輕他們的損失。

雖然也有外國廠商願意降價，以便進入美國市場。專家說，美國業者和消費者才是直攖關稅之鋒的受害者。美國國際貿易委員會2023年研究指出，關稅幾乎全額由進口商負擔；它呈給白宮和國會的報告說，對鋼鋁製品和中國貨每多徵收1%的進口稅，物價就上揚1%。