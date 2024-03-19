民主黨外圍團體承諾贊助拜登競選連任 這團體捐款逾1億

拜登競選團隊宣布，拜登連任選舉總計募款目標與花費，估計約為20億元。（歐新社）

紐約時報19日報導，民主黨 外圍團體承諾為拜登 總統連任選舉贊助10億經費，「環保選民聯盟」(League of Conservation Voters，LCV)是出手最大方的贊助者之一，最新公布的捐款金額達1億2000萬元。

就在前總統川普選舉募款遭遇瓶頸的同時，拜登競選團隊宣布，拜登連任選舉總計募款目標與花費，估計約為20億元。

副總統賀錦麗、眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)與多位民主黨國會議員將出席「環保選民聯盟」20日在華府舉行的年度晚宴。

不過，報導分析，兩黨募款模式很難相互比較；民主黨與進步派組織通常是先公布目標金額，然後才展開募款行動，而且以小額捐款為主力，共和黨 多半仰賴重量級金主相挺，對於贊助計畫不愛張揚。

支持拜登的外圍團體約有十多個組織，包括氣候團體、勞工團體，以及傳統式超級政治行動委員會(super PACs)。除了有MoveOn等左翼團體，還有溫和派共和黨組織如「共和黨選民反川普」(Republican Voters Against Trump)。

截至目前為止，拜登競選團隊最大筆捐款來自於「未來前進」(Future Forward)政治行動委員會、「服務業雇員國際工會」(Service Employees International Union)、研究組織「美國橋樑」(American Bridge)等。

「未來前進」為拜登預定規模2億5000萬元的電視與數位廣告時段，「服務業雇員國際工會」上周宣布將為拜登及民主黨候選人投入2億選舉贊助。「美國橋樑」今年1月宣布，打算以1億4000萬元在幾個決戰州推出反對川普的競選廣告。

女權團體「艾蜜莉名單」(Emily's List)前任主席史蒂芬妮‧薛里歐克(Stephanie Schriock)表示，拜登獲得的外圍團體贊助總額上看25億至30億，主要花費項目則是司法訴訟以及催票行動。