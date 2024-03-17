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川普反移民言論變本加厲 站台活動罵無證客「不是人」

編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普16日到俄亥俄州出席站台活動再度口出狂言，大罵非無證移民「不是人」，凸顯對移民的負面評論變本加厲。（美聯社）
美國前總統川普16日到俄亥俄州出席站台活動再度口出狂言，大罵非無證移民「不是人」，凸顯對移民的負面評論變本加厲。（美聯社）

華盛頓郵報，美國前總統川普16日到俄亥俄州出席站台活動再度口出狂言，大罵非無證移民「不是人」，凸顯對移民的負面評論變本加厲。川普過去曾罵墨西哥移民是「強暴犯」，也曾指控移民「毒害我們國家的血液」。

川普16日在俄亥俄州萬達利亞（Vandalia）岱頓國際機場（Dayton International Airport）為同黨參議員候選人莫雷諾（Bernie Moreno）站台。

他在活動上大放厥詞說，「我不知道你是不是會稱他們是人」，「我覺得，有時候他們根本不是人，可是我被要求不能說，因為極左派會罵這是很糟糕的言論。」

之後川普又嗆聲上任後將針對進口車開徵100%關稅，否則美國等著經歷血洗，「我們要對每一輛入境美國的汽車課徵100%的關稅，要是我選上了，這些傢伙別想把（進口）車賣出去」，「要是我沒選上……，美國即將經歷血洗」。

對此拜登競選團隊則描述川普言論是政治暴力。

美國和墨西哥邊境移民問題是2024年美國總統大選最核心議題，而拜登和川普上個月更選在同一天雙雙前往德州邊境視察，相隔約480公里隔空交火。

川普把移民潮描述成「喬拜登入侵」（a Joe Biden invasion），拜登則怪川普害200億美元跨黨邊境法案胎死腹中。該法案目標是加強拘捕能力和聘僱數千名邊境巡邏人員。

此次川普的言論充分展現他從2016年大選至今對於移民問題的發言變本加厲，他過去曾罵墨西哥移民是「強暴犯」，也曾指控移民「毒害我們國家的血液」，這個形容和二戰呼籲種族純潔的獨裁者希特勒說德國血液正在被猶太人「毒害」極為相像，儘管川普本人拒絕類比，面對選民時卻一再使用相同描述。

川普 移民 拜登

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