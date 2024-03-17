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海地動亂持續延燒 美國宣布啟動撤僑專機

編譯盧思綸／即時報導
海地動亂持續延燒，美國政府16日宣布啟動撤僑專機，滯留海地的美國公民持有效護照即可在海地角國際機場搭機返美。（路透）
海地動亂持續延燒，美國政府16日宣布啟動撤僑專機，滯留海地的美國公民持有效護照即可在海地角國際機場搭機返美。（路透）

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS NEWS）報導，海地動亂持續延燒，美國政府繼撤離當地大使館非必要人員之後，16日宣布啟動撤僑專機，滯留海地的美國公民持有效護照即可在海地角國際機場（Cap-Haitien International Airport）搭機返美。

美國駐海地大使館16日表示，海地角國際機場離境班機有限，目前正在安排一架專機從海地角返回美國，美國國務院指示，有意前往美國的公民及符合條件的家庭成員可填寫表單並確認電子信箱郵件。

另外，美國官員警示，從首都太子港到海地角約193公里的路途凶險，無法提供區域間陸路接駁，建議確定可自行安全抵達機場再申請搭機。

若干專家認為暴力幫派在海地已經是引爆一場低規模內戰，使得該國不堪重負。救援組織說，目前約140萬海地人瀕臨飢荒，超過400萬人急需糧食援助，有的人一天只有一餐甚至一餐也沒有。

聯合國旗下世界糧食計畫署（WFP）加勒比海地區負責人鮑爾（Jean-Martin Bauer）向美聯社透露，海地人正在面臨長期且大規模的飢餓。

目前太子港警方試圖重新奪回黑幫首領切里齊耶（Jimmy Chérizier）控制地區，並且將他逮捕，警方發言人16日表示有多名匪徒在15日執法行動中遭擊殺。

另有海地消息人士向法新社透露，當局16日展開另場行動企圖重新取得首都主要港口的控制權。

島國海地位於加勒比海，與多明尼加接壤，人口約1150萬，土地面積約27800平方公里。該國過去數十年來十分不穩定，深受獨裁統治及自然災害影響，使得該國成為美洲最貧窮的國家。

大使館 國務院 鮑爾

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