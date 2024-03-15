美軍綠扁帽常駐台灣？中國駐美使館：反對美台軍事聯繫

針對美軍陸軍綠扁帽特種部隊已常駐台灣，中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應，中國反對美台軍事聯繫和武裝台灣。圖為美國陸軍綠扁帽特種部隊與台灣陸軍航空特戰指揮部，在台灣山區舉行每年固定的「互動操演」。(本報系資料照)

針對美媒報導，美軍陸軍特種「綠扁帽部隊」已常駐台灣，並參與訓練行動，國防部 長邱國正14日受訪時未否認，強調這是交流的範疇，學習對方長處、改善國軍缺點。對此，中國駐美大使館 發言人劉鵬宇回應，中國反對美台軍事聯繫和武裝台灣。

俄羅斯通訊社報導，劉鵬宇就此回應表示，中國堅決反對美台軍事聯繫和武裝台灣。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

他指出，中方呼籲美國在外交政策中嚴格遵守「一個中國」原則，停止借任何名義、以任何方式加強美台軍事聯繫和武裝台灣。

五角大樓發言人此前回應提問時，雖未證實美國特部隊在台灣，不過強調，美台合作系為應對「來自中國」的威脅。

邱國正14日在立院受訪時表示，國家建軍備戰各方面，有些盲點或缺點，需要跟友好團隊或國家交流觀摩。看我們有哪些問題、我們怎麼改進，看他們有什麼長處，我們可以做一個學習。

外交部則表示，這幾年來，美方基於「台灣關係法 」與「六項保證」，對於台灣的安全承諾非常堅定，就雙方合作也有密切討論，至於具體合作內容，外交部並無進一步資訊。