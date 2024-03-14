紐時：誰買TikTok不重要 真正威脅在「有魔力」演算法

美國前財長米努勤透露有意組隊收購TikTok，市值估計超過千億美元，但中國放行的可能性很小。（美聯社）

眾院 13日以壓倒性多數宣布TikTok (抖音)對美國國家安全構成嚴重風險，須強迫將其美國業務賣給非中國業主，但紐約時報指出，這項立法並未完全解決TikTok更深層的安全問題。因為，TikTok的真正安全威脅，與誰擁有它無關，與誰編寫了讓TikTok運行的程式碼和演算法有關；這些演算法指導TikTok如何觀察用戶並提供用戶想要的東西；全美已有1億7000萬人手機安裝了這個「有魔力」的應用程式，占全美半數人口。

TikTok演算法是由其中國母公司「字節跳動」工程師開發，在軟體實驗室秘密組裝程式碼。中國已頒布法規，要求先經政府審查才能將任何「字節跳動」演算法提供外部人士。幾乎沒人預期北京會發出許可。

眾院法案要求未來TikTok新公司與「字節跳動」斷絕任何合作關係，包括「內容推薦演算法方面的任何合作」。這表示新公司須開發自己的「美國製造」演算法；沒有經典演算法的新TikTok版本，可能很快就會變得對用戶毫無用處，對投資者也毫無價值。

戰略國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)網路研究計畫負責人劉易斯 (James A. Lewis) 13日表示，眾院表決「是很好的象徵性姿態」，但「中國那邊對此案也有投票權」。

紐時指出，美中科技強國對峙爭論每天都在上演；拜登總統拒絕對中國出售最先進電腦晶片，中國反對強制出售史上最成功的TikTok應用程式。中國外交部13日指控華府「在無法以公平競爭取得成功的情況下，訴諸霸權舉措」。

TikTok是第一款在美國廣泛傳播的中國設計消費軟體，2016年TikTok首次發布時並未預見這個問題。沒多久，它的無所不在就引發擔憂，擔心中國政府會利用TikTok收集數據，追蹤美國公民習慣和愛好；美國各州政府驚慌失措，開始禁止公有手機和軍隊使用TikTok。但官員無法從普通用戶手中奪走它；於是，就有了今天的禁止TikTok法案。

領導能源和商業委員會的共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)在眾院辯論中聲稱，TikTok是「中共 寶貴的宣傳工具」，她舉例指出，TikTok使用「警報」促使其用戶聯繫國會議員敦促他們投下「反對票」，國會辦公室被這些來電淹沒。對TikTok高層來說，這是民主的體現；但對包括羅傑斯在內的部分國會人士來說，這恰恰證明了他們的觀點：「這只是中共小試身手，他們將其控制的應用程式『武器化』，操縱數千萬人來推動其議程。」