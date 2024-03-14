上萬網紅靠TikTok維生 憂收入不保

眾院通過禁TikTok法案，但在國內引發爭議，圖為其愛好者們13日在華府國會山莊表達反對意見，持「我是TikTok 1.7億美國用戶之一」看板發聲。（美聯社）

眾院13日以壓倒性多數通過禁TikTok (抖音 )法案後，成千上萬在抖音應用程式上成名的「網紅」，也面臨「收入不保」的命運。

華爾街日報訪問多位TikTok創作者，其中許多人在TikTok成功吸引數以萬計粉絲後，將業餘愛好轉為全職工作。他們擔憂TikTok前景，同時也表示，YouTube和Instagram等網站都沒辦法像TikTok那樣收穫快速成長。

與其他社群媒體網站相比，TikTok內容傳播範圍遠超出用戶直接關注範圍；TikTok的超敏感演算法，用戶只需刷一刷推薦頁面(英文版稱為「For You Page」)，就會發現符合自己興趣的內容。各品牌也能很快注意到誰在引領受眾，並與這些「網紅」交易，透過他們將產品展示在其快速增長的用戶群面前。

現年56歲的舞者海爾(Kim Hale)三年前開始在TikTok發布嘻哈音樂錄影帶，以中年婦女姿態輕鬆自信面向數百萬潛在觀眾；目前她有70多萬粉絲，並與一系列付費品牌合作。「身為年逾50的舞者，它讓我獲得其他方式無法獲得的知名度，」海爾說：「如果這事有關國家安全，我明白；但我不明白還有這麼多其他重大問題迫在眉睫，政府偏要對TikTok採取如此迅速的禁止行動。」

加拿大 創作者妮可(Alexis Nicole)有逾12萬7000名TikTok粉絲，雖然禁令不會完全影響加拿大，但妮可有約九成追隨者來自美國。她說：「創作者不可能只靠Instagram吸引新粉絲；如果禁令成真，我就完了。」

以製作占星學和靈性影片為全職的27歲創作者盧萊恩(Ryan Lu，音譯)表示，他的生計大部分是靠TikTok日常直播，觀眾送他的虛擬禮物可以從TikTok獲得付款；與TikTok相比，在Instagram直播的感覺就像「對著虛空大吼」。但盧萊恩現在明白，他可能有必要將收入來源多元化；「最重要的是，不要只投資一個平台。」

網路行銷專家表示，他們對網路創作者和品牌的建議，與TikTok禁令威脅首次在2020年響起時一樣：「不要過度集中在任一平台」。只是，網路行銷公司Influential執行長德特(Ryan Detert)表示，「不少品牌今年仍計畫以TikTok作為內容和支出的首要媒體管道。」有些品牌甚至將高達三成行銷預算投向TikTok創作者和付費媒體。