打算買TikTok 前財長米努勤籌組投資團隊

前財長米努勤表示，他正邀集多方投資人，要聯手買下TikTok。(路透資料照)

前財政部長米努勤 (Steven Mnuchin)14日接受CNBC新聞頻道節目「財經論談」(Squawk Box)專訪時說，目前正在籌組投資 團隊，打算買下TikTok 。他說，TikTok是「很棒的生意」。

眾院13日通過表決，要求北京母公司字節跳動科技(ByteDance)必須在180天內出售TikTok，否則TikTok將遭美國禁用，從蘋果(Apple)與谷歌(Google)應用程式商店及其他網路服務下架。然而，禁用TikTok法案送入參議院後是否過關，仍不明朗。

米努勤受訪時說，禁用TikTok法案應該要在國會通過，TikTok也應該出售。

他說，TikTok是「很棒的生意」(a great business)，目前正在籌組一支投資團隊，要把TikTok買下。

對於眾院通過表決，TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)13日則說，公司將行使法律權利，抵抗禁用TikTok的法令。

61歲的米努勤曾任高盛集團(Goldman Sachs)資訊長，前總統川普執政期間於2017年至2021年擔任財政部長。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點