我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透獨家：川普任內授權CIA 對中國遂行認知作戰

川普親赴喬州出庭 爭取密件門案撤銷起訴

打算買TikTok 前財長米努勤籌組投資團隊

編譯廖玉玲／綜合外電
前財長米努勤表示，他正邀集多方投資人，要聯手買下TikTok。(路透資料照)
前財長米努勤表示，他正邀集多方投資人，要聯手買下TikTok。(路透資料照)

前財政部長米努勤(Steven Mnuchin)14日接受CNBC新聞頻道節目「財經論談」(Squawk Box)專訪時說，目前正在籌組投資團隊，打算買下TikTok。他說，TikTok是「很棒的生意」。

眾院13日通過表決，要求北京母公司字節跳動科技(ByteDance)必須在180天內出售TikTok，否則TikTok將遭美國禁用，從蘋果(Apple)與谷歌(Google)應用程式商店及其他網路服務下架。然而，禁用TikTok法案送入參議院後是否過關，仍不明朗。

米努勤受訪時說，禁用TikTok法案應該要在國會通過，TikTok也應該出售。

他說，TikTok是「很棒的生意」(a great business)，目前正在籌組一支投資團隊，要把TikTok買下。

對於眾院通過表決，TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)13日則說，公司將行使法律權利，抵抗禁用TikTok的法令。

61歲的米努勤曾任高盛集團(Goldman Sachs)資訊長，前總統川普執政期間於2017年至2021年擔任財政部長。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

TikTok 米努勤 投資

上一則

路透獨家：川普任內授權CIA 對中國遂行認知作戰

延伸閱讀

美擬禁TikTok 中批「霸凌」：最終必將反噬自身

美擬禁TikTok 中批「霸凌」：最終必將反噬自身
眾院壓倒性通過TikTok法案 要求切割中國母公司 否則祭禁令

眾院壓倒性通過TikTok法案 要求切割中國母公司 否則祭禁令
眾院迅猛封殺 TikTok措手不及 高層2周前還報告好消息

眾院迅猛封殺 TikTok措手不及 高層2周前還報告好消息
蒙州要禁遭擋下…查禁TikTok 實務、法律、政治有難關

蒙州要禁遭擋下…查禁TikTok 實務、法律、政治有難關

熱門新聞

中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15
中國全國政協會議10日閉幕，會中通過政治決議表明「共同推進祖國和平統一進程」，為兩會期間對台論述定調。圖為中共總書記習近平(左上)等人出席政協閉幕會。 (中新社)

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

2024-03-11 02:30
建商正在配合住房市場，轉型改革，住出價位較低、房積稍小的連棟式公寓住房。(美聯社)

首購族沒錢 建商改蓋小巧房 新屋面積創14年新低

2024-03-11 02:26
拜登總統。(路透)

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

2024-03-10 10:41
確保醒來不是由外部因素引起的也很重要。優化睡眠環境，如控制噪音、光線和溫度，有助於提高睡眠質量。（Pexels）

快看世界／為什麼你總是在半夜三點醒來？

2024-03-12 17:17

超人氣

更多 >
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
女星被要求「拍片前先性交」 怒轟：高層覺得是我問題

女星被要求「拍片前先性交」 怒轟：高層覺得是我問題
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用