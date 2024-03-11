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大型藥廠全國興訟 對抗拜登紅藍卡處方藥降價計畫

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大型藥廠全國興訟 對抗拜登紅藍卡處方藥降價計畫

記者顏伶如／即時報導
數百萬美國老年人無力負擔價格昂貴的處方藥，拜登2020年競選時主要政見之一就是要為老年人降低處方藥價問題。（路透）
數百萬美國老年人無力負擔價格昂貴的處方藥，拜登2020年競選時主要政見之一就是要為老年人降低處方藥價問題。（路透）

華盛頓郵報11日報導，大型藥廠為了對抗拜登政府開放紅藍卡(Medicare)高血壓、心臟病、癌症、糖尿病等處方藥議價計畫，目前正在全國各地聯邦法院興訟，官司可能一路上訴到最高法院，判決結果對政府是否有權規範醫療價格，將有深遠影響。

數百萬美國老年人無力負擔價格昂貴的處方藥，拜登2020年競選時主要政見之一就是要為老年人降低處方藥價問題。報導分析，藥廠對紅藍卡處方藥議價提告的訴訟結果，攸關拜登選舉支票是否兌現，關係重大。

報導指出，藥廠以政府計畫違憲為由，請求法官撤銷處方藥價降計畫。藥廠也為藥品訂價政策辯護，並稱降價規定恐將對未來新藥問世造成打擊。

「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)2022年在國會通過，授權聯邦政府得以幫紅藍卡持有人首度為處方藥議價。2023年8月，拜登政府公布10種處方藥議價清單，其中包括預防中風及血栓藥品Eliquis、第二型糖尿病用藥Jardiance、心腎疾病藥品Farxiga、預防中風及血栓藥品Xarelto等。

統計顯示，10種處方藥在2022年裡讓美國老年人自掏腰包累計花費34億元。根據「降低通膨法案」規定，調降價格要等到2026年才會生效。

必治妥施貴寶製藥公司(Bristol Myers Squibb)、楊森藥廠(Janssen)、諾華集團(Novartis)以及諾和諾德製藥(Novo Nordisk)四大藥廠的委任律師，7日向新澤西州聯邦法院法官要求在調價藥價上路實施之前終止紅藍卡議價計畫。

律師表示，議價計畫有非法取得藥品之嫌，逼迫藥廠承擔巨額損失，導致藥廠失去創新能力與市場競爭力。

報導指出，從去年以來，藥廠及遊說團體針對紅藍卡處方藥議價計畫至少已在德拉瓦州、俄亥俄州、新澤西州、德州及華府提出9件訴訟。

「美國藥廠公會」(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America，PhRMA)律師指出，自從「降低通膨法案」通過一年多以來，不少藥廠已經紛紛宣布停止新藥研發計畫，尤其是癌症治療藥物研究。

紅藍卡 拜登 新澤西州

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