拜登簽支出法案避免政府關門 軍事預算仍待協商

拜登總統昨天簽署規模4600億美元的開支包裹法案，避免許多關鍵聯邦機構關門。圖為國會山莊。(路透)

拜登總統昨天簽署規模4600億美元的開支包裹法案，避免許多關鍵聯邦機構關門。參議院及時批准的這項包裹法案，代表國會已完成2024年度撥款的一半，不過軍事與國安部分仍在協商。

美聯社報導，拜登在簽署時感謝參眾兩院兩黨領袖和談判代表所做的努力。白宮表示，這代表各機構「可以繼續正常運作」。這項包裹法案包含6項年度支出法案，先前已獲眾議院通過。

與此同時，議員也正就第2個包裹法案進行談判，此部分也包括6項年度支出法案，其中有著像國防、國土安全等部門預算 。國會力爭在3月22日的最後期限前，為所有聯邦機構提供資金。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在周五晚上最後期限幾小時前通過這項法案後表示，「對於那些擔心政府分裂意味一事無成的人來說，這份兩黨包裹法案是強而有力的反駁。」

舒默表示，該法案的通過將允許僱用更多的航空管制員和鐵路安全檢查員，為聯邦消防員加薪，並增加對無家可歸退伍軍人的支持等諸多內容。

參議院是以75票對22票通過這項包裹法案；在辯論期間，議員尋求對數項修正案進行投票 ，並希望就該法案和其他優先事項發言。

參議院撥款委員會共和黨 籍資深成員柯林斯（Susan Collins）對此表示，「我敦促我的同事們停止在這裡玩火」。「如果我們不批准這些法案，放著為政府提供資金的基本工作不做，那就是不負責任。有什麼比這些更重要？」

這項投票是在本預算年度開始5個多月後進行，此前國會領袖仰賴一系列權宜支出法案為聯邦機構提供幾周或幾個月的資金，同時努力就全年支出達成一致看法。

最終，9月30日截止的整個預算年度，國會確定的可自由支配支出總額，預計約為1.66兆美元。

此數字與前一年相比，就共和黨而言，至少非國防支出能夠相對持平。

支持者表示，在年度聯邦赤字超過1兆美元已成常態的時代，這個結果算是進步。但許多共和黨議員正尋求更大幅度的開支削減和政策勝利。

由數十名共和黨最保守成員組成的「眾院自由黨團」（House Freedom Caucus），敦促共和黨人投票反對第一個支出包裹法案，以及仍在談判中的第二個支出包裹法案。

民主黨方面，他們成功阻擋共和黨試圖在包裹法案中納入的大部分政策附加條款。共和黨希望阻止一項擴大墮胎藥美服培酮（Mifepristone，又稱RU-486）取得範圍的新規定，民主黨予以擋下。

民主黨還為簡稱WIC的計畫提供全額補助，該計畫全名為「婦嬰幼兒特殊營養補充計畫」（Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children），新的支出法案中為此提供約70億美元，比前一年增加10億美元。

然而，共和黨方面在政策上也有所展獲，其中一項是禁止對中國出口戰略石油儲備，另一項是禁止司法部調查在地方學校董事會上行使言論自由的家長。

另一項條款是加強某些退伍軍人的槍枝權利，儘管反對者表示此舉恐會讓那些患有失智症等嚴重心理健康問題的人更易獲得槍械。

參院撥款委員會主席、民主黨籍的莫瑞（Patty Murray）表示：「這不是我願同意的包裹方案；但自豪的是我們保護了美國人民日常生活賴以生存的絕對重要資金。」

肯塔基州的共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）表示，他認為該包裹法案的問題是太多妥協，導致支出過多。

儘管議員們在預算年度5個月之後才通過支出法案，但共和黨仍認為此一過程已有改善，因為他們打破了一項循環慣例；這項陳規就是將所有支出法案最後塞在一個龐大的包裹中，此舉將導致議員在投票前幾乎沒有時間研究，不然政府就要面臨關門的風險。

今年度所有的支出法案分成兩個包裹表決，已通過的第一部分涵蓋司法部、退伍軍人事務部、農業部、內政部和交通部等。

不過其他人表示，將支出問題拆成兩場立法大戰的作法，很難算是突破。

國會仍須為規模更大的第二部分敲定協議，這部分將涵蓋軍事、國土安全、衛生保健等服務，其計畫資金將於本月22日到期。

這兩個包裹法案加起來將耗資1.66兆美元。極右翼的共和黨推動大幅削減開支，以控制34.5兆美元的國家債務。