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保守派相挺 匈牙利總理公開支持川普：請回歸並帶來和平

中央社／布達佩斯9日綜合外電報導
匈牙利奧班會見美國前總統川普。（路透）
匈牙利奧班會見美國前總統川普。（路透）

匈牙利右翼民族主義派總理奧班（Viktor Orban）昨天晚間在美國佛羅里達州會見美國前總統川普（Donald Trump）後，公開在社群媒體上支持川普重返白宮。

路透社報導，川普競選團隊的聲明指出，奧班與川普兩人討論「影響匈牙利與美國的各項議題，包括強大安全的邊界對保護國家主權的重要性」。

奧班長期以來在許多議題上都與歐洲聯盟其他成員國分歧，包括拒絕運送武器給烏克蘭，且自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，始終與莫斯科保持經濟聯繫。

奧班認為唯有共和黨的川普重返白宮，才能為烏克蘭帶來和平。

奧班與川普會面後在社群媒體X上發文說，「我們需要在世上受人尊重、能帶來和平的領袖。他（川普）就是其中之一！總統先生，請回歸並帶給我們和平！」

奧班強硬的移民政策、家庭援助方案，以及針對國家主權的口頭立場，讓他受到許多美國保守派讚揚。奧班在臉書上的一段影片中表示，在川普2017-2021年總統任期內，中東與烏克蘭實現了和平。

川普昨天在其「真實社群」（Truth Social）平台上發文表示，奧班「是一位偉大領袖，在全世界都受到尊重」，並表示他很榮幸能接待奧班。

川普還補充，「匈牙利是一個安全的國家，因為它有強力的移民政策，只要他（奧班）執政，就會永遠如此！」

奧班常與歐盟發生爭執，爭議點除了他的反移民作為，還包括他採取行動讓司法機構、非政府組織和媒體置於更多國家控制之下。批評者稱，奧班的舉措已侵蝕了匈牙利民主。

奧班也批評歐盟對俄羅斯的制裁，儘管最終從未否決；匈牙利去年12月也曾造成歐盟對烏援助卡關，一直拖到今年年初才終於放行。

川普 烏克蘭 歐盟

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