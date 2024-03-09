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4年前在喬州險勝川普 拜登選同一天拚場造勢

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
前總統川普在戰場州的民調都領先拜登總統，但由於競選經費不如拜登充足，如何將支持度化為選票，將是一大挑戰。圖為川普支持者9日在喬治亞州出席他的競選造勢活動。(歐新社)
前總統川普在戰場州的民調都領先拜登總統，但由於競選經費不如拜登充足，如何將支持度化為選票，將是一大挑戰。圖為川普支持者9日在喬治亞州出席他的競選造勢活動。(歐新社)

民主黨籍美國總統拜登數天前發表鬥志高昂的國情咨文演說後，今天將與共和黨籍對手川普在同一個選舉熱區拉票：喬治亞州。拜登2020年在此以不到1.2萬票的差距險勝川普。

中央社引述法新社報導，拜登本月7日的國情咨文演說戰力十足且廣獲好評，他盼能延續氣勢，把選戰重點集中在諸如喬治亞這些嚴重分歧但可能左右11月大選結果的州。

拜登今天將在喬治亞州首府亞特蘭大（Atlanta）造勢，當地有著廣大非裔人口，西語系國家後裔也愈來愈多，是可靠的民主黨票倉。

拜登競選團隊總幹事羅德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）在聲明中說：「對有色選民來說，這場選舉的利害關係再大不過了。」

隨著11月大選一天天逼近，拜登競選陣營剛宣布在密西根、賓州、威斯康辛、喬治亞、內華達和北卡羅來納這幾個嚴重分歧的州砸3000萬美元預算買電視競選廣告。

另一方面，川普也將加快造勢腳步，今天下午排定在更傾向共和黨的喬治亞州西北角發表演說。

拜登和川普的同時造訪，凸顯了喬治亞這類搖擺州的重要性，屆時選民將看到這兩人迥異的風格，以及針對從移民、通膨和外交政策等議題上南轅北轍的政見。

喬治亞州分歧之深，乃至於2020大選時曾發生時任總統的川普致電該州州務卿，要求對方幫他「找到」額外數千張選票的事件。時至今日，川普仍因當年試圖推翻喬州大選結果面臨著刑事指控。

川普日前在「超級星期二」幾乎橫掃所有當天舉行初選的州，迫使最後一個與他爭奪共和黨總統提名的海利（Nikki Haley）退選。

拜登則是持續在民主黨提名戰握有主導地位。他與副總統賀錦麗（Kamala Harris）預料將在接下來數星期逐一造訪大選關鍵州。

喬治亞州向來是共和黨票倉，但有愈變愈搖擺的趨勢。拜登2020年大選在該州以0.2%的些微幅度險勝川普。

但近期的民調顯示，川普在該州支持度略勝一籌，與其他搖擺州結果大致相同。

前總統川普在戰場州的民調都領先拜登總統，但由於競選經費不如拜登充足，如何將支持度...
前總統川普在戰場州的民調都領先拜登總統，但由於競選經費不如拜登充足，如何將支持度化為選票，將是一大挑戰。圖為川普支持者9日在喬治亞州出席他的競選造勢活動。(路透)

拜登 川普 喬治亞州

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