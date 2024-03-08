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遭多項罪名指控 被驅逐議員桑托斯誓言「捲土重來」

記者張心／紐約即時報導
桑托斯宣布自己將重返政壇，在國會第一選區向拉洛塔發起挑戰。(歐新社)
桑托斯宣布自己將重返政壇，在國會第一選區向拉洛塔發起挑戰。(歐新社)

因履歷造假等醜聞而在去年底被驅逐國會的前眾議員桑托斯(George Santos)，借助拜登總統宣講國情咨文的「熱度」，同時段宣布自己將參選紐約第一選區國會議員，發誓將重新拿回屬於自己的席位。

就在眾人昨晚將目光聚焦在拜登的國情咨文演講之時，桑托斯選擇在總統發言期間發布自己的「再度參選感言」，表示將競選紐約第一選區國會議員席位，對戰現任共和黨國會眾議員拉洛塔(Nick LaLota)。

「今晚，我想宣布，我將重返政壇，在國會第一選區向拉洛塔發起挑戰。」桑托斯在X(前推特)發文稱，自己懷著開放的心胸來參加拜登的演講，親眼目睹一位軟弱無能的總統向美國人民傳播謊言。「為了美國人民，我願意犧牲自己，再度為國家而戰。」

桑托斯也在貼文中形容拉洛塔是「蕩婦」和「頭腦空空」，稱自從自己從國會第三選區眾議員的位置下來後，紐約就再沒有真正的保守派代表了。「我迫不及待與拉洛塔展開辯論，並為了國家興亡和共和黨榮譽而奮鬥。」

對此，拉洛塔發表聲明稱，「為了提高國會的門檻，為了讓一個有病的騙子承擔後果，我帶頭要求開除桑托斯。我會在第一選區國會議員黨內初選中擊敗他的。」；她目前所代表的該選區在紐約長島，涵蓋蘇福克郡(Suffolk County)的中部及東部，包括漢普頓(Hamptons)等極度富裕的社區。

今年36歲的桑托斯在2023年1月任職紐約第三選區國會議員，但在同年5月被控電匯欺騙、洗錢、盜竊公共資金、對國會虛假陳述等13項罪名，之後又增加至23項聯邦控罪，將於今年9月再度過堂。桑托斯於2023年12月1日被國會驅逐，成為美國史上第六位遭驅逐的眾議員。

桑托斯在X發文稱，將競選紐約第一選區國會議員席位。(取自X)
桑托斯在X發文稱，將競選紐約第一選區國會議員席位。(取自X)

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