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作家卡洛爾提告誹謗案 川普繳交近9200萬擔保金

記者顏伶如／即時報導
專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)。（路透）
專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)。（路透）

CNN報導，前總統川普遭專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)提告誹謗，曼哈頓陪審團1月裁定川普賠償8330萬元，川普對裁決結果提出上訴的同時，8日向紐約聯邦法院繳交9163萬元擔保金。國家廣播公司(NBC)報導，川普擔保金由「安達保險公司」(Chubb Insurance Company)旗下的「聯邦存款保險公司」(Federal Insurance Company)擔保。

國家廣播公司分析，川普突然透過辯護律師向法院繳交擔保金的發展令人意外，因為律師團多次要求法官對於繳交擔保金予以寬限期，也要求降低擔保金金額。

報導指出，川普繳交擔保金金額超過陪審團裁定的8330萬元賠償，是因為加計9%年利的紐約州規定。

卡洛爾指控1996年在百貨公司試衣間遭到當時房地產大亨川普性侵，紐約聯邦陪審團2023年5月初裁定川普賠償卡洛爾500萬元。川普駁斥性侵指控，反批卡洛爾造謠說謊，後來被卡洛爾提告誹謗並求償1200萬元。

挨告誹謗被陪審團判賠8330萬元，川普批評金額過高，要求降價。卡洛爾律師在庭訊期間則對陪審團指出，應該對川普做出天價賠償金額，才能達到讓川普閉嘴、不再汙衊卡洛爾的效果，

國家廣播公司報導，川普辯護律師8日向法院指出，川普正對卡洛爾誹謗案提出上訴。

根據法院規定，川普繳交擔保金給法院，可以避免恐將長達數月甚至數年的上訴期間，遭到卡洛爾依法索取賠償金。

另一方面，川普浮報房地產價值誤導銀行及保險公司，2022年9月遭紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)提出金融詐欺民事起訴，紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)今年2月裁定川普賠償3.55億，加計利息則為4.54億，繳交賠償的期限為3月25日。

川普 紐約州 保險

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