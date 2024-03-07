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拜登國情咨文：調高企業稅、年收入40萬以下家庭減稅

記者顏伶如／即時報導
拜登總統7日發表國情咨文內容備受矚目。（美聯社）
拜登總統7日發表國情咨文內容備受矚目。（美聯社）

即將在11月大選爭取連任的拜登總統，7日發表國情咨文(State of the Union)內容備受矚目。華爾街日報報導，拜登將推出與前總統川普觀點形成明顯對比的稅務政策，具體項目包括調高大型企業的企業稅、年收入40萬以下家庭擴大減稅等。川普任內2017年簽署生效的多項稅改法案明年底將屆滿效期，2024年總統大選結果攸關稅改法案後續發展，高收入民眾、大型企業首當其衝，關係數兆政府稅收。

拜登2020年大選期間的某些稅務政見，雖然當時民主黨居國會多數，後來卻沒能通過立法。報導指出，拜登將再次提出調高企業稅稅率到28%，對企業海外獲利增稅，每年營利超過10億的大型企業進一步調高企業最低稅(corporate minimum tax)到21%。

白宮官員說，拜登也希望對最高收入員工企業薪資抵扣祭出限制。

華爾街日報分析，共和黨方面大多希望2017年稅改法案得以延長，並且擴大為所有收入族群減稅、刪除國稅局(IRS)加強稽查逃漏稅的經費。川普到目前為止尚未公布稅務政策，僅表示將對進口商品加徵關稅。

白宮官員指出，根據拜登提議，大型企業若有任何員工年薪超過100萬，將禁止企業為勞工薪資申報抵稅，C型公司(C corporations)包括在內；拜登也將要求調高企業與私人專機燃料稅，但白宮官員不願透露幅度為何。

拜登 白宮 川普

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