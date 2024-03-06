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川拜再對決 海理支持者轉投誰將十分關鍵

記者顏伶如、編譯陳韻涵／即時報導
經過「超級星期二」之後，兩黨各自歸隊，確定2024年總統大選由拜登(右)與川普(左)再戰。（路透）
經過「超級星期二」之後，兩黨各自歸隊，確定2024年總統大選由拜登(右)與川普(左)再戰。（路透）

美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)在超級星期二挫敗後退選，2024大選正式定調為拜登總統再次對決前總統川普，兩大陣營爭搶海理的支持者，而海理的支持者選誰當總統將十分關鍵。

海理的競選活動宣告結束，但爭取海理支持者的戰鬥才剛開始。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)日前民調顯示，支持海理的共和黨員及立場傾向共和黨的選民裡，約半數將改投川普，另外37%則會投票給拜登，棄權、投其他人選或尚未決定累計則有12%。

川普6日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)表示，海理在超級星期二「以破紀錄的方式潰不成軍」，「她的大部分金援來自激進左翼民主黨人，許多支持者也是如此，根據民調，約占50%」。

川普接著寫道，他「想邀請所有海理支持者加入我國史上最偉大的運動」。

拜登在聲明中則表示：「川普表明不要海理的支持者，我要說明白：他們在我的競選活動中占有一席之地。」

拜登競選團隊成員透露，拜登和民主黨全國委員會(DNC)的財務團隊已接觸海理的金主。

海理高舉反川普大旗加入共和黨初選，對川普提出的批判論述深受支持者認同；即使是最熱情的海理鐵粉，大多也都坦承大選時無論如何都會投票給共和黨候選人。某些海理支持者則說，對大選要如何投票感到糾結，而且不知道自己在川普全面制霸的共和黨裡，是否還有存在空間。

科羅拉多州61歲選民金湯姆(Tom Kim)前兩次大選都投川普，但這次初選則投海理。他對川普感到厭煩，受不了所有事情都扯上川普，國會暴動是轉捩點，再也不挺川，尚未決定11月投誰。

猶他州31歲選民賀爾吉森(Garrett Helgesen)說，若共和黨變成川普的一人黨，「我這輩子再也不會投共和黨」。他說，原本希望此次大選出現有勝選機會的第三勢力人選，若無第三黨候選人則願在大選支持海理，現在不確定要投誰。

明尼蘇達州55歲選民拉薩爾(Shona LaSalle)初選支持海理，但大選會投川普，「我會支持共和黨提名的候選人，我真的沒辦法看拜登繼續當總統」。

猶他州26歲選民楊格(Joe Young)2016年和2020年都投川普，共和黨初選支持海理，秋季願支持川普。他說：「兩害相權取其輕，拜登說話有問題，心智狀況不佳，川普至少還能做事。」

維吉尼亞州首投族、21歲的加姆比爾(Nick Gambill)說，共和黨初選支持海理，不確定大選是否投川普，屆時可能為了出氣而投拜登。他說，票投拜登只為傳達不滿川普的訊息，「他絕不能再次入主白宮」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 共和黨 拜登

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