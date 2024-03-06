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一洲焦點／海理退選 麥康諾挺川普、中共黨中央一意孤行

海理退選之後 支持者投給誰？

中國噴水柱致菲軍受傷 菲美是否啟動共同防禦受矚

中央社馬尼拉6日專電
菲律賓國安會、外交部、海巡隊、菲律賓武裝部隊和海軍6日聯合召開記者會，播放中國海警船發射高壓水柱和碰撞菲船畫面，要求北京克制，不要進一步加劇南海緊張。中央社
菲律賓國安會、外交部、海巡隊、菲律賓武裝部隊和海軍6日聯合召開記者會，播放中國海警船發射高壓水柱和碰撞菲船畫面，要求北京克制，不要進一步加劇南海緊張。中央社

菲律賓官員說，中國海警昨天在南海向菲國補給船發射高壓水柱，致4名菲律賓海軍受傷，這是菲國展開運補以來最嚴重事件，菲美已就何種情況可能啟動共同防禦條約展開討論。

直屬菲國總統府的「西菲律賓海國家工作小組」昨天發表聲明指控中國海警和海上民兵危險航行，騷擾、阻撓菲方赴仁愛暗沙補給，期間輕微碰撞菲律賓海巡隊巡邏艇斯丹崗號（BRP Sindangan）；2艘中國海警船並發射高壓水柱，擊破菲國補給船玻璃，導致4人輕傷。

馬尼拉當局於1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期前往運送補給。

菲律賓國家安全會議、外交部、海巡隊、菲律賓武裝部隊和海軍今天聯合召開記者會，播放中國海警船發射高壓水柱和碰撞菲船畫面，要求北京克制，不要進一步加劇南海緊張。

菲國外交部發言人達沙（Teresita Daza）指出，外交部昨天召見中國外交官表達抗議。包括昨天的召見在內，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任以來，馬尼拉已向中方發出142次外交抗議。

菲國海軍西菲律賓海發言人崔尼代（Roy Trinidad）表示，補給船上有4名海軍人員遭碎裂的玻璃割傷，傷勢不嚴重。

針對中國海警行動導致菲律賓海軍受傷，菲國海軍在何種情況下可能向中方反擊，崔尼代說，這要交由現場指揮官決定，以確保事態發展不至於失控。「但請放心，菲律賓海軍和武裝部隊已準備好在遵守交戰規則（rules of engagement）和國際法的範圍內拯救（菲律賓人民）生命和財產。」

媒體詢問，此事件是否為菲方赴仁愛暗沙運補以來最嚴重的事件，以及事發後，菲美雙方是否討論啟動共同防禦條約（MDT）可能性。

菲律賓國安會助理主席馬拉雅（Jonathan Malaya）證實，由於4名海軍人員受傷，此事件是菲國展開運補迄今最嚴重的事件。

至於是否啟動菲美共同防禦條約，馬拉雅說，這個問題非常敏感，他無法發表評論，只能說「菲律賓和美國正在就這個問題進行磋商」。

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