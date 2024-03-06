超級星期二／川普已拿下13州 11月大選與拜登再度爭鋒

拜登、川普。（美聯社）

總統拜登 與前總統川普 今天勢如破竹，在全美各地的民主、共和黨 總統初選輕鬆勝出，儘管這兩位候選人的民調支持度都不高，但將在11月大選再度上演歷史性對決戲碼。

路透報導，川普在13州贏得共和黨初選，包括黨代表（delegates）票數眾多的加州與德州，將黨內僅存的對手、前聯合國大使海理（Nikki Haley）遠遠拋在後頭。競選代表共和黨出馬的海理不再有望獲得提名。艾迪生媒體研究機構（Edison Research）預測，她目前僅在佛蒙特州勝出。

川普「超級星期二」（Super Tuesday）這天在15個州大獲全勝，可囊括超過1/3的共和黨黨代表票，儘管面臨一連串刑事指控，他幾乎篤定將連續第3度獲得總統提名。

隨著初選結果逐漸明朗，川普與拜登將砲火瞄準對方。川普在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-A-Lago）發表勝選演說時抨擊拜登的移民政策，並稱他是史上「最糟糕的總統」。

川普說：「11月5日將成為我國史上最重要的一天。」

拜登也發表聲明，再度稱川普對美國民主構成威脅。

拜登說：「今日的結果讓美國人有了明確的選擇：我們要繼續往前邁進，還是允許川普將我們拖進他任內出現的混亂、分裂與黑暗之中。」

反對拜登大力支持以色列的運動人士，在明尼蘇達州發起抗議投票活動，出乎意外地獲得出色結果，但預料拜登仍將順利贏得民主黨初選。

根據艾迪生媒體研究機構，目前估計有逾半數選票開出，在明尼蘇達州投下「不表態」（uncommitted）的選票占了近20%，比密西根州上週的13%高。然而，拜登還是在明尼蘇達州與另14個州勝出，包括在今天終止通訊投票（mail-in vote）的愛荷華州。

拜登今天在一個地方吞下敗仗，也就是美屬薩摩亞黨團會議，根據美屬薩摩亞民主黨（American Samoa Democratic Party），企業家巴默（Jason Palmer）在美屬薩摩亞獲得51張票，拜登獲得40張票。

77歲的川普再度與81歲的拜登角逐白宮大位，將是美國自1956年來首度有同批總統候選人再度對決，但似乎沒有多少美國人想看到這種場面。民調顯示，拜登與川普的支持度都不高。

艾迪生媒體研究機構在加州、北卡羅來納州與維吉尼亞州執行的出口民調顯示，移民與經濟是共和黨選民主要擔憂的議題。在這些州，大多數的共和黨選民支持遣返非法移民。經常貶抑移民的川普已矢言，如果當選將展開美國史上規模最大的遣返行動。6