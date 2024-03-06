我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

超級星期二／川普已拿下13州 11月大選與拜登再度爭鋒

中央社／佛州棕櫚灘5日綜合外電報導
拜登、川普。（美聯社）
拜登、川普。（美聯社）

總統拜登與前總統川普今天勢如破竹，在全美各地的民主、共和黨總統初選輕鬆勝出，儘管這兩位候選人的民調支持度都不高，但將在11月大選再度上演歷史性對決戲碼。

路透報導，川普在13州贏得共和黨初選，包括黨代表（delegates）票數眾多的加州與德州，將黨內僅存的對手、前聯合國大使海理（Nikki Haley）遠遠拋在後頭。競選代表共和黨出馬的海理不再有望獲得提名。艾迪生媒體研究機構（Edison Research）預測，她目前僅在佛蒙特州勝出。

川普「超級星期二」（Super Tuesday）這天在15個州大獲全勝，可囊括超過1/3的共和黨黨代表票，儘管面臨一連串刑事指控，他幾乎篤定將連續第3度獲得總統提名。

隨著初選結果逐漸明朗，川普與拜登將砲火瞄準對方。川普在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-A-Lago）發表勝選演說時抨擊拜登的移民政策，並稱他是史上「最糟糕的總統」。

川普說：「11月5日將成為我國史上最重要的一天。」

拜登也發表聲明，再度稱川普對美國民主構成威脅。

拜登說：「今日的結果讓美國人有了明確的選擇：我們要繼續往前邁進，還是允許川普將我們拖進他任內出現的混亂、分裂與黑暗之中。」

反對拜登大力支持以色列的運動人士，在明尼蘇達州發起抗議投票活動，出乎意外地獲得出色結果，但預料拜登仍將順利贏得民主黨初選。

根據艾迪生媒體研究機構，目前估計有逾半數選票開出，在明尼蘇達州投下「不表態」（uncommitted）的選票占了近20%，比密西根州上週的13%高。然而，拜登還是在明尼蘇達州與另14個州勝出，包括在今天終止通訊投票（mail-in vote）的愛荷華州。

拜登今天在一個地方吞下敗仗，也就是美屬薩摩亞黨團會議，根據美屬薩摩亞民主黨（American Samoa Democratic Party），企業家巴默（Jason Palmer）在美屬薩摩亞獲得51張票，拜登獲得40張票。

77歲的川普再度與81歲的拜登角逐白宮大位，將是美國自1956年來首度有同批總統候選人再度對決，但似乎沒有多少美國人想看到這種場面。民調顯示，拜登與川普的支持度都不高。

艾迪生媒體研究機構在加州、北卡羅來納州與維吉尼亞州執行的出口民調顯示，移民與經濟是共和黨選民主要擔憂的議題。在這些州，大多數的共和黨選民支持遣返非法移民。經常貶抑移民的川普已矢言，如果當選將展開美國史上規模最大的遣返行動。6

拜登 川普 共和黨

上一則

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州

延伸閱讀

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州
超級星期二 15州決戰 拜登、川普皆可望勝出

超級星期二 15州決戰 拜登、川普皆可望勝出
「美好的夜晚」川普橫掃超級星期二 拜登警告民主受威脅

「美好的夜晚」川普橫掃超級星期二 拜登警告民主受威脅
加州「超級星期二」投票率恐創新低 衝擊拜登選情

加州「超級星期二」投票率恐創新低 衝擊拜登選情

熱門新聞

總統大選初選「超級星期二」登場，川普一路領先。(美聯社)

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州

2024-03-06 02:45
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

2024-03-01 11:00
Meta於5日傳出全球大當機。（路透）

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

2024-03-05 10:50
一些持有效美簽的中國科學博士研究生探親返美時因背景調查通不過，遭驅逐出境，校方憂心產生寒蟬效應。圖為一些留學生在美國參加畢業典禮時，揮舞中國國旗。(新華社)

持有效美簽 多名中國科學博士生重新入境被拒 原因不明

2024-03-03 14:30
維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠