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不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

「美好的夜晚」川普橫掃超級星期二 拜登警告民主受威脅

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

美國現任總統拜登與前總統川普今天各自在「超級星期二」民主、共和黨總統初選中大獲全勝。拜登警告，川普決心摧毀美國民主；川普則在佛州慶祝這個「美好的夜晚」。

中央社引述法新社報導，各地仍在計票，但美國媒體預估，川普已在阿拉巴馬州、阿肯色州、科羅拉多州、緬因州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、北卡羅來納州、奧克拉荷馬州、田納西州、德州、維吉尼亞州等至少11州拔得頭籌。

15州的選民和一個海外領地在「超級星期二」這天分別投票選出兩黨總統候選人。川普在黨內僅存的對手海利（Nikki Haley）未在他爭取共和黨提名的路上造成太大阻礙，但海利迄今拒絕放棄競選。

在民主黨初選方面，媒體預期拜登已毫無懸念地贏得13個州，但可能在美屬薩摩亞（American Samoa）輸給知名度不高的巴默（Jason Palmer）。

拜登在競選團隊發布的聲明中警告，川普「決心要摧毀我們的民主，剝奪基本自由，例如女性替自己的健康照護做決定的能力，並為有錢人通過另一輪數十億美元的減稅（計畫），他為了掌權什麼都做得出來、說得出口」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在他位於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）別墅慶祝勝利。他說：「這是一個美好的夜晚、美好的一天，這是我國史上一段絕妙的時期。」

川普 拜登 奧克拉荷馬州

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