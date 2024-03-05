我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年已召回6產品

中國海警發射水砲 菲律賓：至少4補給船人員受傷

超級星期二15州恐全輸 海理能堅持戰到最後一刻？

記者顏伶如／即時報導
海理沒有贏得任何一州初選，卻堅持不願退選，3日在華府初選終於才第一次獲得勝利。（路透）
海理沒有贏得任何一州初選，卻堅持不願退選，3日在華府初選終於才第一次獲得勝利。（路透）

全美15州加美屬薩摩亞初選5日同時登場，「超級星期二」(Super Tuesday)過後，前總統川普僅剩的初選對手、前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)是否就會宣布退選，引起媒體關注。對於「超級星期二」的選前評估，海理競選團隊並未預測可望在任何一州贏過川普，但海理盟友則期盼她靠著共和黨溫和派選民支持，在麻州、科羅拉多州、維吉尼亞州、佛蒙特州等拿下40%得票率。

共和黨初選開跑以來一路領先的川普，若能在「超級星期二」全面獲勝，2024年總統候選人提名之爭基本上已經落幕。

共和黨總共有2429張黨代表，「超級星期二」這天占了其中874張，今年7月共和黨全國代表大會(Republican National Convention)上，至少獲得1215張黨代表票的初選挑戰者，就能獲得提名成為2024年總統候選人。

華盛頓郵報5日分析，「超級星期二」結束之後，雖然川普還要再過幾周才能跨越獲得提名的黨代表票數門檻，但川普在這次共和黨初選的表現，可望寫下美國近代史上在競爭激烈初選季節最快勝出的紀錄。

海理沒有贏得任何一州初選，卻堅持不願退選，3日在華府初選終於才第一次獲得勝利。

報導指出，以目前情勢看來，海理面對著不可避免的結果，只是在拖延時間；海理似乎希望以「最後一位勇於挑戰川普」的角色在歷史上留名，但海理初選選戰從一開始就出師不利，並沒有將砲火直接瞄準川普發動批評，等到發動攻勢則為時已晚。

「超級星期二」共和黨代表票數分別為：阿拉巴馬州(50票)、阿拉斯加州(29票)、美屬薩摩亞(9票)、阿肯色州(40票)、加州(169票)、科羅拉多州(37票)、緬因州(20票)、麻州(40票)、明尼蘇達州(39票)、北卡羅來納州(74票)、奧克拉荷馬州(43票)、田納西州(58票)、德州(161票)、猶他州(40票)、佛蒙特州(17票)、維吉尼亞州(48票)。

川普 共和黨 維吉尼亞州

上一則

企圖翻越美墨邊境圍牆而摔落 無證客腦部受傷案例增

下一則

美驅逐艦今航經台灣海峽 兩岸金廈水域對峙後首度

延伸閱讀

「白宮主人要有勇氣」 川普籲最高院支持總統享豁免權

「白宮主人要有勇氣」 川普籲最高院支持總統享豁免權
WSJ：川普官司愈多 反而更受共和黨選民喜愛

WSJ：川普官司愈多 反而更受共和黨選民喜愛
川普造勢播放Sinead O'Connor冠軍單曲 唱片公司要求停用

川普造勢播放Sinead O'Connor冠軍單曲 唱片公司要求停用
川普與非裔合照 支持者AI生成的

川普與非裔合照 支持者AI生成的

熱門新聞

最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

2024-03-01 11:00
一些持有效美簽的中國科學博士研究生探親返美時因背景調查通不過，遭驅逐出境，校方憂心產生寒蟬效應。圖為一些留學生在美國參加畢業典禮時，揮舞中國國旗。(新華社)

持有效美簽 多名中國科學博士生重新入境被拒 原因不明

2024-03-03 14:30
維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
前駐聯大使兼前南卡州長海理選到哪輸到哪，如今總算出師告捷，在3日華盛頓特區初選中獲勝，不過面對已經拿下244張黨代表票的川普，海理難以力挽狂瀾。（路透）

川普首敗 海理華府初選獲勝 黨代表票狠輸川普難挽敗局

2024-03-03 21:16
電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)

電動車銷售下降 咬牙降價 油電車逆勢受青睞

2024-02-26 04:28

超人氣

更多 >
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查
南加華男威脅搶銀行 遭大批警員圍捕

南加華男威脅搶銀行 遭大批警員圍捕
3/5節氣「驚蟄」驅霉運 吃3食物忌3件事 生活順利一整年

3/5節氣「驚蟄」驅霉運 吃3食物忌3件事 生活順利一整年