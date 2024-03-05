超級星期二15州恐全輸 海理能堅持戰到最後一刻？

海理沒有贏得任何一州初選，卻堅持不願退選，3日在華府初選終於才第一次獲得勝利。（路透）

全美15州加美屬薩摩亞初選5日同時登場，「超級星期二」(Super Tuesday)過後，前總統川普 僅剩的初選對手、前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)是否就會宣布退選，引起媒體關注。對於「超級星期二」的選前評估，海理競選團隊並未預測可望在任何一州贏過川普，但海理盟友則期盼她靠著共和黨 溫和派選民支持，在麻州、科羅拉多州、維吉尼亞州 、佛蒙特州等拿下40%得票率。

共和黨初選開跑以來一路領先的川普，若能在「超級星期二」全面獲勝，2024年總統候選人提名之爭基本上已經落幕。

共和黨總共有2429張黨代表，「超級星期二」這天占了其中874張，今年7月共和黨全國代表大會(Republican National Convention)上，至少獲得1215張黨代表票的初選挑戰者，就能獲得提名成為2024年總統候選人。

華盛頓郵報5日分析，「超級星期二」結束之後，雖然川普還要再過幾周才能跨越獲得提名的黨代表票數門檻，但川普在這次共和黨初選的表現，可望寫下美國近代史上在競爭激烈初選季節最快勝出的紀錄。

海理沒有贏得任何一州初選，卻堅持不願退選，3日在華府初選終於才第一次獲得勝利。

報導指出，以目前情勢看來，海理面對著不可避免的結果，只是在拖延時間；海理似乎希望以「最後一位勇於挑戰川普」的角色在歷史上留名，但海理初選選戰從一開始就出師不利，並沒有將砲火直接瞄準川普發動批評，等到發動攻勢則為時已晚。

「超級星期二」共和黨代表票數分別為：阿拉巴馬州(50票)、阿拉斯加州(29票)、美屬薩摩亞(9票)、阿肯色州(40票)、加州(169票)、科羅拉多州(37票)、緬因州(20票)、麻州(40票)、明尼蘇達州(39票)、北卡羅來納州(74票)、奧克拉荷馬州(43票)、田納西州(58票)、德州(161票)、猶他州(40票)、佛蒙特州(17票)、維吉尼亞州(48票)。