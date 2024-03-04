紐時：2024大選鹿死誰手 本周定調

2024年大選極可能是拜登（左）、川普再次過招，雙方選舉團隊都認為，本周就是定調鹿死誰手的關鍵時刻。美聯社

多州初選的「超級星期二」(Super Tuesday)即將登場，拜登 總統則要發表國情咨文(State of the Union)，對於2024年大選極可能是拜登、川普 再次過招，雙方選舉團隊都認為，本周就是定調鹿死誰手的關鍵時刻。

紐約時報4日報導分析，對拜登來說，支持度落後是一大考驗，川普則因為多項起訴而官司纏身。

紐約時報與謝納學院(Siena College)周末公布最新聯合民調指出，川普在登記選民之間獲得支持度48%，拜登支持度43%。拜登雖因年邁引發疑慮，處理以哈戰爭引起民主黨 內部歧見，但競選經費相對充實則是優點。

川普律師團對四項刑事起訴展開拖延戰術，從最高法院上周裁決看來，川普的聯邦起訴案最早也要等到夏末才能開審。

拜登競選團隊將7日的國情咨文視為選情轉捩點，競選團隊副總幹事弗克斯(Quentin Fulks)說，這場對全國人民發表的重大演說之後，就將啟動「實力展現」(show of force)的選舉攻勢，亞特蘭大、費城都已安排重要活動。拜登、第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)、副總統賀錦麗(Kamala Harris)將有馬不停蹄的拜票行程，光是在「決戰州」威斯康辛州，未來30天就要成立31所大選服務處。

報導指出，許多民主黨人士希望媒體對於川普報導越多越好，拜登團隊也認為媒體大幅報導川普，可以讓某些選民回想起為何討厭川普。

部分拜登政府官員表示，全國電視網鋪天蓋地報導「超級星期二」初選結果，有助於讓選民認真思考拜登、川普再次對決的現實影響。

過去幾個月來，川普盟友一直擔心川普競選團隊募款成果可能不如民主黨及民主黨側翼團體，民主黨陣營大手筆投注選舉廣告宣傳，恐怕也讓川普團隊望塵莫及。

支持拜登的超級政治行動委員會(super PAC)宣布，8月起將推出2億5000萬的電視廣告及數位宣傳計畫，川普的超級政治行動委員會截至今年2月為止，擁有資金則不到2000萬元，每月還要償還500萬元給幫忙支付川普訴訟開銷的另一個帳戶。