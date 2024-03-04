司法麻煩纏身反讓川粉更喜愛 明初選前對手僅剩海理

川普初選迄今對手僅剩南卡前州長海理。（路透）

前總統川普 曾被彈劾，遭到多項起訴，金融詐欺與誹謗官司更被法院判處數億賠償，華爾街日報4日分析，川普司法麻煩越多，反而更加獲得共和黨 選民喜愛；5日就是多州初選同步登場的「超級星期二」(Super Tuesday)，認為川普被政治對手打壓的大批共和黨員將為川普投下一票，除了肯定川普經得起考驗韌性十足，更相信川普能率領共和黨在11月打贏選戰。

華爾街日報指出，「超級星期二」可望加速川普拿下共和黨總統提名的時程，初選迄今僅剩對手、南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)雖說將持續奮鬥到「超級星期二」，但4日過後卻沒有再安排任何選舉行程。

共和黨全國代表大會(Republican National Convention)今年7月召開，至少拿下1215張黨代表票的初選挑戰者就能贏得提名，成為共和黨2024年總統候選人。根據估計，川普這個月就能跨越提名門檻。

將在「超級星期二」舉行初選的幾州當中，川普2020年大選在北卡羅來納州 僅取得些微差距的勝利。身為「決戰州」的北卡初選，被媒體視為2024年大選鹿死誰手的風向球。

住在北卡皮克維爾(Pikeville)的安養院護士、67歲選民夏綠蒂‧柯貝特(Charlette Corbett)說，初選剛開始時，原本打算支持佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)及印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，但後來看著川普過關斬將，逐漸相信川普是實力最強的參選人。

2016年、2020年兩次選舉都投給川普的柯貝特指出，川普一路走來的遭遇，讓她更加堅定想要支持處於劣勢的川普。她表示，如果換成別人，不知道能否撐過川普面臨的一切挑戰，而且能像川普一樣有耐力。

華爾街日報日前民調顯示，2020年大選時投票的川普的選民，如今有83%願意繼續支持川普，2020年投票給拜登的選民，現在則有73%願意支持拜登。