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倡導「黑票貴 」？川普支持者AI生成假照片哄抬選情

記者顏伶如／即時報導
社群平台上流通許多川普與非裔族群合影的照片。（取自X）
社群平台上流通許多川普與非裔族群合影的照片。（取自X）

根據英國廣播公司(BBC)「廣角鏡」(Panorama)節目調查報導，某些川普支持者利用人工智慧(AI)自動生成技術，鎖定非裔選民投送前總統川普與非洲裔民眾親切合照的造假影像，希望達到吸引非裔選民投票給川普的效果。

報導指出，並無證據顯示這些AI影像與川普競選團隊有關。

2020年大選，拜登總統靠非洲裔選民力挺而勝出，前總統川普宣布再戰2024之後，經常公開爭取非裔選民支持。

倡議組織「黑人選民很重要」(Black Voters Matter)表示，經過變造的影像是有心人士設計的「策略敘事」(strategic narrative)手段，用來顯示川普在非裔社區有多麼受歡迎。

一名推出假影像的製圖人員接受BBC訪問時辯稱：「我又沒宣稱內容為真。」

報導指出，2016年美國大選期間，諸多證據顯示外國勢力介入，但近來出現的AI生成影像的製圖與散布，則是出自美國選民之手，佛羅里達州保守派廣播電台主持人凱伊(Mark Kaye)與旗下團隊便是一例。

凱伊團隊利用AI技術推出笑容滿面的川普與非洲裔婦女合照的影像，透過臉書(Facebook)向凱伊帳號的百萬追蹤粉絲發布。

乍看之下影像頗為真實，但仔細查看則能發現破綻。凱伊說：「我不是攝影記者。」他說：「影像不是我去拍攝來的真實事件，我只是個敘述者。」

凱伊的臉書分享讓某些網友信以為真，紛紛留言回應。但凱伊辯稱：「我又沒宣稱內容為真。」

他強調：「如果有人只因為看了一張臉書照片而做出投票決定，肯定是那個人的問題，問題不在照片。」

川普 非裔 AI

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