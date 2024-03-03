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美參聯會前主席密利：中尚未攻台 但不代表以後也不會

記者謝守真／即時報導
美國前參謀長聯席會議主席密利警告，中國是一個理性行為者，他們選擇不使用軍事力量，但這並不表示情況永遠會保持下去。（美聯社）
美國前參謀長聯席會議主席密利警告，中國是一個理性行為者，他們選擇不使用軍事力量，但這並不表示情況永遠會保持下去。（美聯社）

英國「金融時報」1日報導，美軍前最高將領、參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）近日在談及中美關係時表示，中國建立一支「非常強大」的軍隊，儘管中國在技術方面尚未超越美國，但美國對中國領先的擔憂「並不過分」。在台海問題，他警告，中國是一個理性行為者，他們選擇不使用軍事力量，但這並不表示著情況永遠會保持下去。

報導指出，密利於2023年9月正式辭任美軍參謀長聯席會議主席一職。在訪問中被問及關於中國在技術方面是否處於領先地位或者此種擔憂是否被誇大，他回答表示，「目前他們（中國）還未超越我們。他們創建了一支非常強大的軍隊，儘管他們還無法與美國居於同等地位」，「但這種擔憂並不過分。」

對此，密利認為，為了避免與中國或俄羅斯等強國發生戰爭的關鍵是保持強大的軍事力量，美軍維持強大的軍事威懾是至關重要的。

接著密利談到台海問題指出，中方一直在此問題上「展示實力」，但尚未看到中國「攻台」，因此「可以合理斷定威懾已經發揮作用」。他續稱，中國認為對台採取軍事行動代價高昂，「中國可說是一個理性行為者，他們選擇不使用軍事力量」，但他警告「這並不表示著情況永遠會保持下去。」

據中國網路媒體《觀察者網》指出，密利過往在談到中美關係時也曾多次發表與上述類似的言論。美國有線電視新聞網（CNN）報導，密利在去年9月受訪稱，改革開放令中國經濟迅速發展，世界經濟重心向中國轉移，如今中國已成為世界製造業之都，在經歷了這種轉變和擁有如此經濟實力之後，中國「開始投資打造一支世界級的軍隊」。

當時，密利表示，美國應竭盡全力避免與中國發生公開武裝衝突，不要重蹈「大國」戰爭的覆轍。密利認為，中國試圖打造一支超越美軍的軍事力量，並稱美國可能高估中國的軍力，「美軍『完全有可能』擊退中國對台軍事行動」。

據了解，密利於2018年被時任美國總統川普提名為美軍參謀長聯席會議主席，並於2019年9月30日正式到職，任期4年時間。

密利 投資 俄羅斯

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