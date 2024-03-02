持有效美簽 中國科學博士生被拒入境 原因不明

一些持有效美簽的中國科學博士研究生探親返美時因背景調查通不過，遭驅逐出境，校方憂心產生寒蟬效應。圖為中國留學生與家長在上海浦東機場等待辦理登機手續。(中新社)

過去3個月，接連有十餘位持有效美國簽證 的耶魯大學 、約翰霍普金斯大學等美國主要研究型學府的中國籍科學博士班研究生，在返回中國探親後，試圖重新入境美國時遭拒，並被立即驅逐出境；有些學生還被禁止五年內返美。

華人學生形成寒蟬效應

美國科學促進會(AAAS)科學期刊(Science)1日報導，這些中國籍博士研究生被拒入境原因不明，他們的學校正設法協助他們返校完成研究，取得學位。這些研究生似已成為美中政治緊張氣氛升級下的新棋子，也在所有尋求美國科學博士學位的中國人之間形成「寒蟬效應」。

女生在機場折騰50小時

耶魯大學本周舉行里民大會，讓校內國際學生有機會表達他們的擔憂。部分被拒學生不具名透露了自身遭遇。一名中國女學生2023年12月於華府杜勒斯國際機場面臨50小時折騰；美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)官員對她進行長達八小時訊問和搜身，12小時單獨監禁後，要她購買3700元單程機票返回北京。

代表這名研究生的律師伯傑(Dan Berger)表示，「我們仍在努力查明她被拒絕入境的原因」。伯傑在不對外公開的里民大會上，發表了國際學生需要了解美國移民 政策的談話。他指出，持美國有效簽證卻被拒絕重新入境，讓許多中國學生懷疑，他們是否值得為了獲得美國大學高等學位而付出意想不到的代價。

校方要求政府修正做法

耶魯大學新成立的亞洲教師協會的主席、癌症生物學家嚴欽(Qin Yan)感嘆，美國科學界可能因此遭受損失，「這些學生與軍方或敏感技術沒有關係，但現在他們得去其他地方來完成教育或找工作」。

耶魯大學藝術與科學研究生院院長庫利(Lynn Cooley)表示，校方正竭力「要求政府機構修正做法，讓我們的學生返美繼續學業」；該院國際學生占總數將近一半。但她也指出，大學能給學生提供的協助非常有限，因為發放外國人赴美簽證的是國務院，決定哪些人抵美後獲准入境的是海關與邊境保護局。

學生無奈轉往歐洲研讀

代表其中四名被禁入境學生的加州移民律師孟小洁(Xiaojie Meng)表示，海關與邊境保護局官員審訊這些學生的筆錄沒有顯示他們為何被拒入境並被逐出境的任何線索。她的兩名客戶現在希望轉到歐洲一所大學繼續研究，另一人已獲臨時許可在中國遠距工作。