紐時民調：拜登不支持率47%創新高 支持率也落後川普5百分點

現任美國總統拜登2月份不支持率達到47%，創下任內歷史新高，凸顯美國選民對拜登的不滿情緒與日俱增。（歐新社）

英國衛報報導，紐約時報一項委外民調 顯示，現任美國總統拜登 2月份不支持率達到47%，創下任內歷史新高，凸顯美國選民對拜登的不滿情緒與日俱增。

由錫耶納赫茲大學（Siena College）負責的民調指出，目前拜登在全美登記選民中以43%支持率落後最可能競爭對手川普 的48%。

另外，僅四分之一選民（24%）認為美國正在朝對的方向前進，這個問題對11月美國大選十分重要，而且認為拜登政策造成破壞的選民是認為獲得幫助的選民的兩倍多。

該民調表示，全美超過三分之二選民認為國家往錯的方向前進，在這些選民中，有63%說打算投給川普。

該民調統計於2月底，正值拜登競選團隊試圖扭轉選民對民主黨候選人年齡、心智、外交和經濟政策等擔憂之際。民調顯示，大多數選民認為經濟狀況不佳。

這項民調最新反映出選民對拜登的不滿與日俱增。

上周，彭博資訊民調才指出，拜登在幾個關鍵州都落後川普，包括亞利桑納州、喬治亞州、賓州、密西根州、北卡羅來納州、內華達州和威斯康辛州；其中絕大多數受訪選民表示擔心拜登年紀不適任，還有極高比例選民說川普很危險，說明討厭雙方候選人的人數不少。