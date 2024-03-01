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阿拉斯加漁民疑撈到「間諜氣球」殘骸 將交給FBI調查

編譯徐榆涵／即時報導
有漁民在美國阿拉斯加沿海發現疑似間諜氣球的殘骸。圖為美國官方去年2月4日派出一架F-22戰機，將來自中國的間諜氣球擊墜。美聯社
有漁民在美國阿拉斯加沿海發現疑似間諜氣球的殘骸。圖為美國官方去年2月4日派出一架F-22戰機，將來自中國的間諜氣球擊墜。美聯社

CNN引述三名知情人士報導，有漁民在美國阿拉斯加沿海發現疑似間諜氣球的殘骸，已將其帶上岸，預計周末轉交給聯邦調查局（FBI）分析。

一艘商業漁船的漁民在阿拉斯加沿岸發現可能為氣球的殘骸碎片，該艘船隻預計周末進港，屆時將與FBI特工會面。FBI屆時將把該不知名物體送至維吉尼亞州匡堤科（Quantico）的FBI實驗室或其他機構進行進一步分析。

消息人士聲稱，漁民在發現可疑物體時，已向執法部門傳送照片，目前尚不清楚確切是什麼物體，但FBI認為這些殘骸在外觀上與外國政府擁有的偵察氣球非常相似，因此有必要進一步調查。

FBI於1日晚間發聲明表示，已知曉此事，將與合作夥伴共同協助，進行殘骸回收的後勤工作。

去年1月28日，一個中國間諜氣球飄入阿拉斯加阿留申群島以北的美國領空，在總統拜登的指示下，2月4日派出戰機在南卡羅來納州海岸附近擊落氣球，引發中美外交危機。

CNN當時報導，美國評估，間諜氣球是共軍實施的廣泛監控計畫的一部分。美方官員稱，近年來中國氣球至少在全球五大洲進行至少24次任務。台灣今年1月也發現空飄氣球多次進入防空識別區。

FBI 間諜

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