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採訪國會暴動記者被FBI逮捕 網友譁然

記者顏伶如／即時報導
保守派媒體「烈焰傳媒」(Blaze Media)記者巴克(Steve Baker)。（取自X）
保守派媒體「烈焰傳媒」(Blaze Media)記者巴克(Steve Baker)。（取自X）

保守派媒體「烈焰傳媒」(Blaze Media)記者巴克(Steve Baker)由於採訪2021年1月6日國會暴動，1日被聯邦調查局(FBI)幹員逮捕，戴著手銬被押進車裡的直擊畫面在X平台曝光，輿論譁然。

新聞周刊(Newsweek)報導，根據2月底法院登錄檔案，巴克遭起訴罪名包括蓄意擅闖禁區、在禁入建築物內破壞秩序等。巴克是「烈焰傳媒」的調查記者。

本周稍早，巴克在X平台發文，暗示可能很快被捕。他寫道：「這次是真的會發生，與前兩次我的律師接到聯邦調查局的警告不一樣，我涉嫌參加國會暴動，必須在周五上午在德州達拉斯自首，這次是有簽發逮捕令的。」

喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)在X平台發文抨擊拜登政府因為採訪事件便逮捕巴克，但某些網友則質疑巴克在國會暴動事件當天，是否確實遵守新聞記者專業規範，僅是「旁觀者」而不是「參與者」。

有網友回應格林發文寫道，幫「烈焰傳媒」工作的人，沒有一個是真正的記者。

「烈焰傳媒」創辦人、資深主播貝克(Glenn Beck)發表聲明表示，巴克被捕的時間頗為可疑，「我們追求真相時遭逢嚴重挑戰，由此可見一斑」。

拜登 眾議員 德州

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