CVS、華格林將開始販賣墮胎處方藥 僅限實體分店

華格林博姿聯合公司(Walgreens Boots Alliance)發言人說，某些分店在一周之內就會開始提供美服培酮處方藥。（美聯社）

兩大連鎖藥局 CVS、華格林(Walgreens)1日證實，已通過食品及藥物管理局(FDA)核准，未來幾周便將依照去年頒布新規，分店開始販賣墮胎 藥丸美服培酮(mifepristone)，但將遵守各州州法。

CVS、華格林發表聲明指出，將遵守各地州法在分店裡販賣墮胎藥丸，不接受郵寄給藥。

CVS將販售GenBioPro製造的美服培酮學名藥，華格林則提供「丹科實驗室」(Danco Laboratories)品牌藥Mifeprex。

華爾街日報分析，某些州州法禁止妊娠10周以下使用墮胎藥丸，兩家藥局在這些州將不會銷售美服培酮。

新冠疫情期間，食藥局開放民眾透過郵寄或遠距醫療(Telehealth)平台向藥局領取處方墮胎藥丸。由於去年法規修改，藥局必須申請核准才能在實體店面販賣墮胎藥。

CVS發言人說，麻州 、羅德島州分店3月底之前就會開始為民眾提供美服培酮處方藥，在允許合法使用墮胎藥丸的其他州，當地CVS分店將於未來45天之內開始供藥。

華格林博姿聯合公司(Walgreens Boots Alliance)發言人說，某些分店在一周之內就會開始提供美服培酮處方藥。

華格林第一波將有5州分店推出墮胎藥丸，包括紐約州、賓州、麻州、加州、伊利諾州，然後逐步擴大實施到所有允許合法使用美服培酮的其他州，至於推出進度則沒有確切時間表。

分兩劑服用的美服培酮使用於妊娠10周以下，服藥後子宮收縮造成胚胎流產。根據統計，全美墮胎案例當超過半數服用墮胎藥丸。