我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔科學家報導惹議 記者拒透露消息來源日罰800元

5萬現金親手奉上 理財作家被「中情局特工」詐騙

CVS、華格林將開始販賣墮胎處方藥 僅限實體分店

記者顏伶如／即時報導
華格林博姿聯合公司(Walgreens Boots Alliance)發言人說，某些分店在一周之內就會開始提供美服培酮處方藥。（美聯社）
華格林博姿聯合公司(Walgreens Boots Alliance)發言人說，某些分店在一周之內就會開始提供美服培酮處方藥。（美聯社）

兩大連鎖藥局CVS、華格林(Walgreens)1日證實，已通過食品及藥物管理局(FDA)核准，未來幾周便將依照去年頒布新規，分店開始販賣墮胎藥丸美服培酮(mifepristone)，但將遵守各州州法。

CVS、華格林發表聲明指出，將遵守各地州法在分店裡販賣墮胎藥丸，不接受郵寄給藥。

CVS將販售GenBioPro製造的美服培酮學名藥，華格林則提供「丹科實驗室」(Danco Laboratories)品牌藥Mifeprex。

華爾街日報分析，某些州州法禁止妊娠10周以下使用墮胎藥丸，兩家藥局在這些州將不會銷售美服培酮。

新冠疫情期間，食藥局開放民眾透過郵寄或遠距醫療(Telehealth)平台向藥局領取處方墮胎藥丸。由於去年法規修改，藥局必須申請核准才能在實體店面販賣墮胎藥。

CVS發言人說，麻州、羅德島州分店3月底之前就會開始為民眾提供美服培酮處方藥，在允許合法使用墮胎藥丸的其他州，當地CVS分店將於未來45天之內開始供藥。

華格林博姿聯合公司(Walgreens Boots Alliance)發言人說，某些分店在一周之內就會開始提供美服培酮處方藥。

華格林第一波將有5州分店推出墮胎藥丸，包括紐約州、賓州、麻州、加州、伊利諾州，然後逐步擴大實施到所有允許合法使用美服培酮的其他州，至於推出進度則沒有確切時間表。

分兩劑服用的美服培酮使用於妊娠10周以下，服藥後子宮收縮造成胚胎流產。根據統計，全美墮胎案例當超過半數服用墮胎藥丸。

墮胎 藥局 麻州

上一則

FBI局長：AI科技進步 干預選舉恐更容易

延伸閱讀

阿州開先例視「冷凍胚胎為兒童」 另13州正推動立法

阿州開先例視「冷凍胚胎為兒童」 另13州正推動立法
法國參院通過墮胎入憲送最後投票 將創全球先例

法國參院通過墮胎入憲送最後投票 將創全球先例
紐森推廣告 抗議他州禁跨州墮胎

紐森推廣告 抗議他州禁跨州墮胎
醫療成本上升 CVS調降獲利財測

醫療成本上升 CVS調降獲利財測

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)

電動車銷售下降 咬牙降價 油電車逆勢受青睞

2024-02-26 04:28
選擇適當的橄欖油並注意其新鮮度對於獲得最大的健康益處至關重要。（Pexels）

快看世界／橄欖油健康 但大多數人不知道如何挑選

2024-02-23 17:02
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
肯塔基州參議員麥康諾(Mitch McConnell)將於11月辭去參院共和黨領袖職務。(美聯社)

麥康諾辭職 史上任期最長參院共和黨領袖11月下台

2024-02-28 12:40
川普在威斯康辛州為年輕的支持者簽名。(路透)

哈佛大學民調：最喜歡川普的年齡族群是Z世代

2024-02-29 11:49

超人氣

更多 >
啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦
中國偷渡客大增5倍、比墨西哥人還多 大批無證客走美加邊境被捕

中國偷渡客大增5倍、比墨西哥人還多 大批無證客走美加邊境被捕