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川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

記者顏伶如／即時報導
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

過去幾個月，川普競選團隊主管紛紛對媒體放話，前總統川普若贏得2024年大選，將推翻2022年在國會通過的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)，取消拜登總統任內所有計畫。新聞周刊(Newsweek)1日報導，德州是「降低通膨法案」最大受益對象，到了2023年可望獲得1310億投資；專家指出，法案條款吸引太陽能廠商落腳德州，一旦計畫告吹，太陽能產業與電池產業都將回到中國。

「降低通膨法案」為轉型邁向綠色經濟(green economy)提供5000億基礎投資經費，專家指出，川普要全面推翻法案內容其實不容易，結果將導致包括德州在內等州的經濟優勢被中國等國搶走，國內石化油料價格恐將居高不下。

位於德州的能源產業顧問李文(Doug Lewin)受訪時說：「降低通膨法案」事實上是將「產業政策」包裝為「氣候政策」，如同我們看到這波新興產業的出現。」他表示，這股趨勢能讓德州在美國乾淨能源經濟取得一席之地。

能源智庫落基山研究所(RMI)分析，德州是「降低通膨法案」最大受益對象，到了2023年累計可獲1310億投資，其他共和黨執政州同樣受惠，例如大型電池儲蓄設施進駐喬治亞州、亞利桑納州，大規模鋪設太陽能板的太陽能農場(solar farms)則在德州、阿拉巴馬州創立。

報導指出，國會議員可能對於取消「降低通膨法案」創造的經濟誘因感到猶豫。

專門研究環保政策的紐約亨特學院(Hunter College)政治教授凱拉賓(Roger Karapin)表示，川普若要推翻「降低通膨法案」，必須在參議院掌握60票，但前提是共和黨為參院多數黨並決定通過規模龐大的協調法案(reconciliation bill)，投票時幾乎全體共和黨參議員都不能跑票，畢竟兩黨席次差距極小，不能有失誤空間。

凱拉賓說，「降低通膨法案」讓某些共和黨執政州或選區獲得不成比利的可觀利益，部分共和黨參議員在推翻法案時恐將倒戈，「如此發展並不會讓人感到意外」。

李文指出，一家德州太陽能業者最近反應說，過去都是向中國購買太陽能板，但現在已取得資金將在休士頓附近設廠，這一切都是拜「降低通膨法案」帶動之賜。李文表示，法案若遭取消，未來太陽能、電池產業都將回到中國。

德州 共和黨 川普

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