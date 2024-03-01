阿州開先例視「冷凍胚胎為兒童」 另13州正推動立法

阿拉巴馬州最高法院上個月裁定冷凍胚胎(frozen embryos)視同「兒童」(children)，銷毀冷凍胚胎將面臨法律究責，引起輿論譁然。（美聯社）

CDC 統計，2021年內，美國有9萬7000多名透過人工受孕療法(in vitro fertilization，IVF)的試管嬰兒誕生，創下歷年新高。阿拉巴馬州最高法院上個月裁定冷凍胚胎(frozen embryos)視同「兒童」(children)，銷毀冷凍胚胎將面臨法律究責，引起輿論譁然，除了阿州之外，至少還有其他13州現正推動類似立法。

華爾街日報1日分析，人工受孕療法可能受到限縮，接下來可能在更多州陸續上演。保障墮胎 權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年被最高法院推翻後，生育權倡議人士便提出警告，司法角力戰從墮胎一路延伸到人工受孕療法，影響範圍恐將更為深遠。

已有提案將冷凍胚胎視為兒童的州，包括印地安納州、密蘇里州、奧克拉荷馬州 、阿拉斯加州、佛羅里達州、喬治亞州、愛阿華州、南卡羅來納州、猶他州、肯塔基州、科羅拉多州、伊利諾州、麻州。

統計顯示，2010年美國有6萬1556名試管嬰兒出生，到了2021年增加至9萬7128名。

根據非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)調查，42%受訪者坦承2023年裡曾經接受不孕症治療或認識親友接受不孕症治療。若以族裔區分，白人受訪者有48%曾接受不孕症治療，亞裔受訪者有45%，西語裔、非洲裔分別有33%、26%。

丕優研究中心研究發現，高收入民眾接受不孕症治療的機率，比低收入民眾大約多出一倍，例如白人有48%曾接受不孕症治療，非洲裔則有26%。相較之下，非洲裔婦女墮胎機率卻是白人婦女的四倍。

疾管中心統計指出，2020年裡，15歲至44歲之間的全美婦女當中，平均每1000人就有11.2人墮胎，其中非洲裔婦女平均1000人有24.4人墮胎，西語裔婦女則有11.4人，白人婦女6.2人，其他族裔婦女12.7人。

聯邦法律方面，55歲的民主黨 伊利諾州聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)兩個女兒都是試管嬰兒，今年1月與民主黨籍賓州聯邦眾議員懷德(Susan Wild)聯合提出旨在保障人工受孕療法的草案，不過本周被共和黨密西西比州聯邦參議員海德史密斯(Cindy Hyde-Smith)擋下。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點