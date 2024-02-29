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加薩糧食援助站遭以軍掃射逾百死 拜登：停火協商更複雜

中央社／華盛頓29日電
加薩糧食援助點29日爆發重大傷亡事件。圖為傷患與加薩民眾聚集在當地醫院。(新華社)
加薩糧食援助點29日爆發重大傷亡事件。圖為傷患與加薩民眾聚集在當地醫院。(新華社)

拜登總統今天說，加薩（Gaza）糧食援助點爆發重大傷亡事件，將讓以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）之間的停火協商變得複雜，但他仍強調達成協議的急迫性。

法新社報導，拜登還說，雙方不太可能如他先前認為可在3月4日以前停火。他強調，他仍希望達成停火6周的協議，以換得哈瑪斯釋放人質。

拜登在白宮回答記者關於停火時機的問題時表示：「希望總是存在…我與這個地區的人通了電話…也許不會在4日之前（停火），但我希望如此。」

加薩衛生部表示，以色列軍隊稍早向混亂中爭搶糧食援助的巴勒斯坦人開火，有超過100人死亡。

拜登被問到此事時說：「我們現在正在調查。關於事發過程有兩種版本，我還沒有答案。」

當被問到是否擔心這起事件會使棘手的停火協商變得複雜時，拜登回答：「我知道會這樣。」

白宮副新聞秘書達爾頓（Olivia Dalton）在「空軍一號」（Air Force One）上告訴跟隨拜登前往德州的記者：「我們認為這起最新事件需要徹底調查…我們今早聯繫了以色列政府以蒐集資訊，並要求他們調查。」

以色列軍方表示，當時有數以千計加薩人包圍38輛援助卡車組成的車隊，並發生「踩踏」事件，導致眾多死傷，其中一些人被卡車輾過。一名以色列消息人士承認，軍隊當時向人群開火，認為情況「構成威脅」。

加薩衛生部譴責這起發生在加薩市的「屠殺」造成112人喪生、逾750人受傷。

加薩衛生部稍早表示，自去年10月7日開始的以哈戰爭已導致3萬多名巴勒斯坦人喪生。

加薩 拜登 以色列

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