國會權力有限…拜登兒子赴眾院作證 中國生意夥伴緘默

拜登之子杭特拜登去年12月在國會大廈前舉行記者會。(美聯社)

共和黨 籍眾議員對拜登 總統展開彈劾調查，拜登次子杭特拜登(Hunter Biden)28日上午赴眾院 監督委員會及司法委員會聯席閉門會議作證。華爾街日報分析，共和黨國會議員急欲追查拜登是否透過家族成員生意獲利，以政治影響做為交換條件，但國會傳票效力不及於海外，杭特拜登最賺錢海外事業重要金主、中國生意夥伴迄今三緘其口，讓調查人員無法深入探究中國企業大亨與拜登家族成員之間的關係。

報導分析，調查人員無法發布傳票向中國石油公司、私募投資基金公司的前任中國事業夥伴詢問杭特拜登商業交易動機，使得調查過程完全缺乏來自中國事業夥伴的證詞，杭特拜登在烏克蘭及羅馬尼亞等地的事業，同樣沒有當地合夥人提供證詞，不僅凸顯國會調查權的權力範圍有限，還讓彈劾調查引來民主黨陣營嘲諷。

眾院監督委員會發言人說，國會傳票效力的確有限，但調查行動是以在美國國內的人物為主。發言人說，杭特拜登的中國生意夥伴，包括與共產黨有關係、曾與拜登見過面的夥伴，如今不是已經在中國被捕，就是下落不明。

拜登及白宮否認涉及任何不法，反批共和黨為了政治意圖扭曲事實。

到目前為止，已向眾院調查人員已經取得的證人證詞，透露杭特拜登如何與中國合夥人合作的零星細節，合作對象包括上海渤海華美股權投資基金管理公司(Bohai Harvest RST Equity Investment Fund Management)、中國華信能源(CEFC China Energy)人員。

多名證人以拜登「品牌」(brand)形容拜登家族成員的生意。多名證人都強調，拜登從來沒有參與家人的生意，但證人則記得拜登在副總統任內及副總統卸任之後，曾經與家人做生意的事業夥伴親切互動。

杭特拜登前任事業夥伴沃克(Rob Walker)作證時透露，拜登卸任副總統之後曾出席中國石油大亨葉簡明(Ye Jianming)也在座的一場午宴。沃克說，但杭特拜登向來努力確保所有人都了解經營生意與他的父親之間有著「清楚界線」。

杭特拜登前合夥人阿契爾(Devon Archer)去年則說，杭特談生意時多次把電話開成擴音讓父親參與，其中一次會議在座人士包括事業夥伴李祥生(Jonathan Li)。