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年過7旬國家領導人漸增 政治學家憂年輕人政治冷感

中央社華盛頓28日綜合外電報導
部分較年長的政治人物正努力拉近與年輕人的距離，比如81歲的拜登就在本月開設了TikTok帳號。（歐新社）
部分較年長的政治人物正努力拉近與年輕人的距離，比如81歲的拜登就在本月開設了TikTok帳號。（歐新社）

在10年前，全球人口前10大國中，唯有印度領導人年逾古稀，如今已有8國如此，這意味世界至少半數人口掌握在七、八十歲的領袖手中。政治學家擔心，這恐讓年輕人對政治冷感。

「華爾街日報」（WSJ）報導，在2月的大選過後，印尼和巴基斯坦也即將由70多歲的領袖掌權。

在2014年2月，時任美國總統歐巴馬以相對年輕的52歲坐鎮白宮；中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都是60歲出頭；墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）只有47歲，權力走廊看來顯較現在年輕許多。

嬰兒潮世代總統和總理人數為何明顯激增？背後的原因很多，其中包括獨裁者加深對權力的控制。2022年，69歲的習近平開始打破常規，取得中共中央總書記的第3個5年任期。普亭47歲時登上權力頂峰，掃除在他統治之路上的阻礙，至今已執政近25年。他的頭號政敵、俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）本月稍早在監獄中逝世，享年47歲。

在民主國家，由於贏得選戰需要更多資金，擁有雄厚實力金主的老牌政治人物因此占據上風。外界普遍預期，現年73歲的印度總理莫迪（Narendra Modi）今年將贏得第3個任期；在大力打壓反對派之後，76歲的孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）1月迎來史無前例的第5個任期，連續執政邁入第16個年頭。

2月中旬，72歲的普拉伯沃（Prabowo Subianto）贏得印尼總統選舉，接替現任總統佐科威（Joko Widodo）。2014年印尼舉行具里程碑意義的選舉，當時53歲的佐科威為這個全球第3大民主國家注入新希望。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）亞太計畫主任布蘭德（Ben Bland）表示：「在世界上的很多地方，新政黨和政治人物創造改變的門檻很高，無論是否是民主國家。考慮到我們面臨的挑戰規模和世界變化的速度，看到年輕領導人和新想法如此稀少，真的頗令人沮喪。」

不過，在整體人口年齡高於美國的歐洲，高階領導人的年紀卻與趨勢相反。歐洲的民主政體提供年輕政治人物更多立足空間，例如右翼義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），她於2022年成為該國首位女性領導人，當時她45歲；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）現年46歲。

另一方面，21世紀的世界正迅速被人工智慧（AI）和氣候變遷重新定義。許多人質疑，老一輩的總統和總理是否能夠領導這樣的新世界。

政治學家擔心，如果年輕人覺得自己無法擺脫祖父母那一代的政治人物，就會對政治冷感。瑞典哥特堡大學（University of Gothenburg）政治學副教授桑德斯特羅姆（Aksel Sundstrom）表示，這種風險堪稱「冷感循環」，年長的候選人會導致年輕選民投票率下降，進而讓政治人物沒有動力去關注年輕人關心的議題。

部分較年長的政治人物正努力拉近與年輕人的距離。二戰期間出生的拜登本月開設了TikTok帳號，發布有關職業美式足球聯盟NFL超級盃的影片，還附上「哈哈，大家好」（lol hey guys）的標題。2月中旬贏得印尼總統選舉的72歲前軍事將領普拉伯沃在Instagram發布抱著寵物貓咪的照片，他在造勢活動中跳舞的影片也在網路上瘋傳。

賓州州立大學政治學副教授孟格（Kevin Munger）指出，年輕人應該準備好迎接更多的嬰兒潮世代領導人，「在10到15年後，隨著現任領袖上了年紀、退出政壇，情況就會發生變化，但在此之前確實不會有任何改變。」

印尼 普亭 印度

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