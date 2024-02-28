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同盟不同心？拜登：以軍恐丟盟國支持 內唐亞胡：8成美國人相挺

編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登才警告以色列正在逐漸失去國際盟友支持，以色列總理內唐亞胡旋即回應超過8成美國人支持國防軍，稱美國的支持將助攻以色列「直到完全戰勝」哈瑪斯。(路透)
美國總統拜登才警告以色列正在逐漸失去國際盟友支持，以色列總理內唐亞胡旋即回應超過8成美國人支持國防軍，稱美國的支持將助攻以色列「直到完全戰勝」哈瑪斯。(路透)

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統拜登才警告以色列正在逐漸失去國際盟友支持，以色列總理內唐亞胡旋即回應超過8成美國人支持國防軍，稱美國的支持將助攻以色列「直到完全戰勝」哈瑪斯

內唐亞胡27日發聲明表示，自從以巴衝突以來，他極力帶頭「抵制國際要求提前結束戰爭的施壓，同時動員各界對以色列的支持」。

內唐亞胡更援引哈佛大學美國政治研究中心與市調諮詢公司哈里斯（Harvard-Harris）民調指出，約有82%美國人公開表態支持以色列，「給了以色列更多力量持續團結各界直到完全戰勝」。

拜登26日表示，以色列和哈瑪斯可望能在3月4日達成暫時停火協議，同時提到如果以色列「繼續維持保守得讓人不敢置信得政府」，可能會「失去來自世界各國的支持」。

美國官員指出，目前正努力達成可能的停火協議。

不過，根據另一項美聯社與NORC公共事務研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）1月份民調發現，將近5成美國人認為以色列「太超過」。

哈瑪斯衛生部公布，以巴衝突至今，至少有70,215受傷，以及至少29,878人罹難，光是過去24小時內就有96人喪生。

以色列 哈瑪斯 拜登

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