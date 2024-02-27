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鼓勵非法移民？華州提案州政府不得拒發證照給無證客

記者顏伶如／即時報導
「華盛頓政策中心」指出，華州眾院第1899號法案將鼓勵其他國家公民踏上險象環生的美墨邊境闖關之旅，非法偷渡入境；議員提出鼓吹非法移民的法案對於合法移民無疑造成傷害。（歐新社）
「華盛頓政策中心」指出，華州眾院第1899號法案將鼓勵其他國家公民踏上險象環生的美墨邊境闖關之旅，非法偷渡入境；議員提出鼓吹非法移民的法案對於合法移民無疑造成傷害。（歐新社）

規定州政府機關不得拒發、扣留專業證照給無證移民的提案，本月稍早在華盛頓州州眾議院通過之後，現由州參議院審議中。智庫團體「華盛頓政策中心」(Washington Policy Center)批評，這項法案恐將鼓勵非法移民湧向華州。

華州眾院第1899號法案(HB 1899)如果通過立法，申請專業執照與證書的民眾，可以用納稅人識別號碼(taxpayer identification number)取代社會安全號碼(social security number)。

法案內容規定，在美國非法居留者申請專業執照、商業執照、證書、許可證或登記等，都將獲得允許，如果申請者符合取得證照的所有條件，華州政府機關或主管單位不得以申請者移民身份或公民資格，做為拒絕核發的唯一理由。

某些行業的專業證照原本依法需要社會安全號碼，但提案一律放寬，可以改填納稅人識別號碼，包括保釋金擔保人、驗光師、匯款員。

提案人民主黨籍州眾議員瓦列恩(Amy Walen)說，對於長年在美生活卻沒有取得公民資格的民眾來說，法案有助於創造就業機會。她說，專業證照是否能夠取得，應該以訓練與資歷為標準，而不是查看移民身份。

「華盛頓政策中心」指出，華州眾院第1899號法案將鼓勵其他國家公民踏上險象環生的美墨邊境闖關之旅，非法偷渡入境；議員提出鼓吹非法移民的法案對於合法移民無疑造成傷害。

非法移民 眾院 眾議員

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