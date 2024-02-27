我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

課堂禁用手機蔚為趨勢 更多州加入

密州初選 惠特默：拜登抗議票估「頗可觀」

雖然著陸跌一跤 美國登月器傳回首批影像

中央社華盛頓26日綜合外電報導
NASA公布奧德修斯號在月球上的位置(白色箭頭處)。(路透)
NASA公布奧德修斯號在月球上的位置(白色箭頭處)。(路透)

美國民間公司「直覺機器」26日公布其月球登陸器「奧德修斯號」從歷來任何飛行器登陸過的月球最南端傳回首批影像，但這艘登月器因著陸時傾倒，導致任務期程縮短。

法新社報導，「直覺機器」（Intuitive Machines）昨天在社群媒體平台X上發布消息更新時寫道：「奧德修斯號（Odysseus）從月球表面持續和諾瓦控制中心（Nova Control）的飛行控制人員保持通訊。」

這則貼文包含2張照片：一張是奧德修斯號降落時拍攝到的，另一張是在著陸時傾倒後35秒拍攝，可看到登陸點馬拉柏特A撞擊坑（Malapert A）坑坑窪窪的地面。

有6條腿的奧德修斯號22日成功登陸月球，創下世界史上首艘民間太空飛行器抵達月球表面，也是美國自1972年以來首艘太空飛行器登月。

但直覺機器的執行長阿特姆斯（Stephen Altemus）23日表示，奧德修斯號的其中一條腿在著陸時卡住，導致整艘飛行器側倒在一塊岩石上。這限制了奧德修斯號的太陽能板接收到日光的能力。

路透報導，直覺機器26日表示，飛行控制室的工程師預計明天上午將與奧德修斯號失去聯繫，意味這艘登月器在著陸5天後將提前結束任務。

總部位於德州休士頓的直覺機器今天在網路上發布的消息更新寫道：「飛行控制人員打算持續收集（傳來的）資料，直到這艘登月器的太陽能板無法再照到日光。而根據地球和月球的位置，我們認為飛行控制人員與奧德修斯號保持通訊的時間將到週二（27日）上午為止。」

奧德修斯號的任務壽命縮短，會導致多少科學資料流失，還有待觀察。根據直覺機器及其最大客戶國家航空暨太空總署（NASA）之前預估，奧德修斯號應在月球運作7到10天。

奧德修斯號所拍攝的月球順拜貝格環形山撞擊坑。(路透)
奧德修斯號所拍攝的月球順拜貝格環形山撞擊坑。(路透)
奧德修斯號降落時拍攝到的月球畫面。(美聯社)
奧德修斯號降落時拍攝到的月球畫面。(美聯社)
NASA的攝影機確認奧德修斯號降落(白色箭頭處)。(美聯社)
NASA的攝影機確認奧德修斯號降落(白色箭頭處)。(美聯社)

太空 德州 社群媒體

上一則

移民議題擴及邊境、庇護城外 喬州女學生命案掀關注

延伸閱讀

登月著陸傾斜 奧德修斯號提前終止任務

登月著陸傾斜 奧德修斯號提前終止任務
財經簡訊

財經簡訊
成功甦醒…撐過月球2周夜晚 日本登月器SLIM回應JAXA指令

成功甦醒…撐過月球2周夜晚 日本登月器SLIM回應JAXA指令
奧德修斯號登月1腳被夾 干擾通訊

奧德修斯號登月1腳被夾 干擾通訊

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
選擇適當的橄欖油並注意其新鮮度對於獲得最大的健康益處至關重要。（Pexels）

快看世界／橄欖油健康 但大多數人不知道如何挑選

2024-02-23 17:02
電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)

電動車銷售下降 咬牙降價 油電車逆勢受青睞

2024-02-26 04:28

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
治療憂鬱症 這3種運動最有效

治療憂鬱症 這3種運動最有效
為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆