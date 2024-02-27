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移民議題擴及邊境、庇護城外 喬州女學生命案掀關注

記者顏伶如／即時報導
萊利生前所待的姐妹會成員在哀悼現場泣不成聲。（美聯社）
萊利生前所待的姐妹會成員在哀悼現場泣不成聲。（美聯社）

22歲大學生萊利(Laken Riley)22日出門跑步失蹤後來陳屍喬治亞大學(University of Georgia)，26歲委內瑞拉無證移民伊巴拉(Jose Antonio Ibarra)23日落往後遭綁架、謀殺罪名起訴。紐約時報報導，這起命案已讓喬治亞州成為移民議題新戰場，人口僅約13萬的雅典市(Athens)與克拉克郡(Clarke County)反映了移民政策政治對抗一觸即發的態勢。

前總統川普26日晚間在社群媒體發文指控伊巴拉為「禽獸」(monster)，責怪拜登總統放任非法移民入侵(invasion)，殺害美國公民。共和黨籍喬州州長坎普(Brian Kemp)26日稍早則譴責白宮「不願意鞏固南部邊境」。

代表雅典市選區的共和黨喬州聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)在社群網站發文寫道：「拜登、梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)、雅典與克拉克郡政府的手上，都沾著萊利的血。」

民主黨籍雅典-克拉克郡(Athens-Clarke County)郡長葛爾茲(Kelly Girtz)25日接受媒體訪問時說，各界討論應該把重點放在哀悼受害者，只責備單一對象，而非整個族群。

葛爾茲說，謀殺案是極為暴力、人神共憤的行為，「加害者絕對應該受到譴責」。

年僅22歲的女大生萊利遭到無情殺害。(美聯社)
年僅22歲的女大生萊利遭到無情殺害。(美聯社)

報導指出，喬州雅典市地方文化傾向自由派，萊利命案的發生讓喬州知名大學校園產生一股憤憤不平的民怨，移民政策與邊境危機都面臨學生檢討。

19歲喬治亞大學大一學生傑克森(Ella Jackson)說，並沒有覺得不安全或擔憂，地方政府則要為非法移民問題負責。她說：「我不贊成為非法移民尋找安置住所是我們的義務，何況地點非常靠近大學校園。」

住在雅典市北部拖車住屋社區(trailer park)，來自墨西哥的50歲合法移民塔皮亞(Jose Tapía)說，左鄰右舍都是移民，未來這陣子日子恐怕不太好過。

他說：「我覺得氣氛將變得更加緊張，警察執法也更嚴格。」

非法移民 喬州 拜登

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