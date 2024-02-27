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中國輸美海鮮產品 涉及北韓工人被超時壓榨

中央社台北27日電
紐約客雜誌報導，不少中國海鮮加工廠雇用北韓勞工，且被迫超時工作，人身自由遭限制。(路透)
紐約客雜誌報導，不少中國海鮮加工廠雇用北韓勞工，且被迫超時工作，人身自由遭限制。(路透)

紐約客雜誌報導，不少中國海鮮加工廠雇用北韓勞工，且被迫超時工作，人身自由遭限制。報導發現，美國進口的海鮮產品，源頭大多是不透明的中國供應鏈，恐無形加劇北韓工人在中困境。

紐約客（The New Yorker）題為「深入北韓強迫勞動計畫」的調查報導指出，北韓政府透過一系列的審核制度，篩選合適的勞工送往中國工廠，這群工人每月薪資部分遭到扣留，直送北韓國庫，為執政的朝鮮勞動黨提供重要外匯來源。據首爾一家智庫初估，北韓透過強迫勞動計畫，每年賺取高達23億美元。

報導提到，2012年北韓就曾提供約4萬名工人到中國，他們被分配到紡織廠、軟體公司、海鮮食品加工廠等工作地點。此外，自2017年開始，光是海鮮產品加工業，就有15間工廠雇用超過1000名的北韓工人，每天輪班時間長達16個小時，若試圖逃跑或向工廠外的人投訴，留在北韓的家人可能遭到報復。

美國強烈抵制強迫勞動行為，根據美國法律，北韓人的工作被歸類為強迫勞動，若是進口與北韓工人有關商品的公司，將被處以罰款。

但該法律卻難以執行，原因在於美國人購買的海鮮產品當中，約有80%源於進口，其中大部分是來自中國不透明的供應鏈。

該調查團隊透過貿易數據、運送合約和食品包裝編號等線索發現，自2017年以來，有10間中國工廠向70多家美國進口商，運送總計超過12萬噸的海鮮，這些進口商供應對象，包括沃爾瑪（Walmart）、麥當勞（McDonald）、餐飲服務公司西斯柯（Sysco）等大型公司。

華盛頓特區一名律師史丹頓（Joshua Stanton），曾協助起草禁止使用北韓勞動力生產商品的美國法律，他認為美國政府在執行該法律方面做得不夠多。

史丹頓說：「美國政府須對美國公司施加更多的壓力，這些公司需要審慎了解他們的供應商和供應鏈，否則將面臨更嚴厲的制裁」。

新澤西州的共和黨眾議員、中國議題專家史密斯（Chris Smith）表示，數百萬美國資金可能都流入了雇用北韓工人的中國工廠，這些資金又直接落入金正恩政權的手中，北韓可能用這些錢來武裝自身，鎮壓北韓人民。

北韓 供應鏈 勞工

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