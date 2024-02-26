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傳哈瑪斯做出讓步 拜登：希望加薩3/4前能達成停火協議

編譯徐榆涵／即時報導
拜登總統表示，希望以色哈衝突能在3月4日前達成停火協議。（美聯社）
拜登總統表示，希望以色哈衝突能在3月4日前達成停火協議。（美聯社）

CNN報導，拜登總統26日表示，他希望以色列哈瑪斯衝突能在3月4日前達成停火協議。

拜登26日被記者問及何時停火後說道，「我希望能在周末開始時，我的意思是，周末結束時。」他接著表示，「我的國安顧問告訴我，已經接近了。已經接近，但是還沒完成，我希望下周一時已經達成停火協議。」

根據兩名熟悉停火談判內容的消息人士透露，以色列先前指控哈瑪斯的談判協議「是癡心妄想」後，哈瑪斯對關於人質談判以及加薩停火的部分關鍵要求，做出了讓步，使得參與談判的各方能更接近達成一項初步協議，除了停火外，還能再有一部分以色列人質獲釋。

以色列、美國、卡達、以及埃及代表23日在法國巴黎會面討論停火協議後，拜登政府一名高級官員指出，針對哈瑪斯堅持以色列必須全面撤軍並結束戰爭的要求，主要障礙已經解決。此外，哈瑪斯要求以色列釋放多名巴勒斯坦囚犯的要求也遭到拒絕。

一名熟悉談判的外交界人士證實，哈瑪斯在協議的第一階段，立場已經軟化，但預期稍晚討論到更複雜的議題時，會遇到會遇到更多極具挑戰性的困難，像是要求哈瑪斯釋放以色列國防軍男性俘虜，以及如何終結戰爭等。

參與討論的人士表示，協議可能會分多個階段實施，一旦達成初步協議，可能會先進行長達六周的停戰，釋放一批以色列人質，以老弱婦孺為主，以換取比哈瑪斯最初要求人數更少的巴勒斯坦囚犯。至於第二階段的討論將變得更加複雜。

哈瑪斯 以色列 拜登

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